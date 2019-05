17 mag 2019 16:02

MISTERO D’OLTREMANICA – ERIK SANFILIPPO, UN 23ENNE TOSCANO, È STATO TROVATO MORTO IN UN CASSONETTO A NORD DI LONDRA: NON È ANCORA CHIARA LA CAUSA DEL DECESSO, MA SUL CADAVERE NON SONO STATI RITROVATI SEGNI DI VIOLENZA – UN UOMO DI 52 ANNI È STATO ARRESTATO, MA SUCCESSIVAMENTE RILASCIATO MENTRE GLI AMICI PARLANO DI UN RAGAZZO FELICE – UN GIALLO SENZA SOLUZIONE ANCHE SE C'E' L’IPOTESI CHE…