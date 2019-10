MODA CRIMINALE – AL POVERO ALESSANDRO MICHELE NON NE FANNO PASSARE UNA: QUESTA VOLTA GUCCI VIENE CRITICATA PER UNA CAVIGLIERA CHE SEMBRA UN BRACCIALETTO ELETTRONICO – MA C’È ANCHE CHI CI HA VISTO UN PORTAMUNIZIONI – DAL TURBANTE DEI SIKH ALLE CAMICIE DI FORZA: TUTTE LE VOLTE CHE IL DIRETTORE CREATIVO HA FATTO INCAZZARE QUALCUNO…(VIDEO)

DAGONEWS

il braccialetto elettronico di gucci 3

Archiviate le settimane della moda con i look passati ai radar di critici e appassionati, adesso ci pensa il web a fare il pelo e contropelo alla case di moda. Se qualcosa sembrava essere sfuggito, ma non l’occhio attento della rete che da ore sta perculando Gucci per aver mandato in passarella modelle con un braccialetto sulla caviglia che ricordava un braccialetto elettronico.

il braccialetto elettronico di gucci 1

I critici hanno accusato la casa di moda di far sembrare le loro modelle delle prigioniere, mentre altri hanno detto il braccialetto, che può essere indossato alla caviglia o al polso, sembra una custodia per trasportare proiettili.

Il bracciale fa parte della collezione SS20 e può essere utilizzato come porta rossetti. Non è chiaro a quanto sarà venduto sul mercato il cinturino, ma modelli simili hanno sfiorato i 400 euro. Si tratta dell’ultimo pezzo eccentrico e che attira critiche voluto dal direttore creativo Alessandro Michele. A New York la casa di moda è stata anche criticata per aver fatto sfilare le sue modelle con quelle che avevano tutta l’aria di essere delle camicie di forza.

portamunizioni di gucci

In passato il maglione blackface aveva scatenato una poemica infinita mentre con il turbante Gucci era riuscita a far incazzare i sikh.

POLEMICUCCE PER GUCCI - IL POMPATISSIMO (DAI GIORNALI) DIRETTORE CREATIVO DI GUCCI ALESSANDRO MICHELE NE HA COMBINATA UN’ALTRA: HA FATTO SFILARE MODELLI CON INDOSSO CAMICIONI DI FORZA SCATENANDO UN GRAN CASINO, MA UNA INDOSSATRICE HA PROTESTATO ALZANDO LE MANI E MOSTRANDO IL MESSAGGIO: “LA SALUTE MENTALE NON È DI MODA”. POI HA RINCARATO LA DOSE: “È DOLOROSO E INSENSIBILE CHE GUCCI…” - DAI MAGLIONI BLACKFACE AI TURBANTI DEI SIKH, TUTTI GLI SCIVOLONI DI MICHELE – VIDEO

alessandro michele e dario argento

VOLETE SAPERE A CHI SI ISPIRA IL GENIO DI GUCCI, ALESSANDRO MICHELE? A UN CRIMINALE! – SU TWITTER PARTE LA POLEMICA: I MODELLI FATTI SFILARE AI MUSEI CAPITOLINI CON LA BOCCA TATUATA SOMIGLIANO MOLTO A “DEVAST8”, UN PREGIUDICATO NEOZELANDESE DIVENTATO VIRALE PER AVERE IL SUO NOME DIPINTO IN FACCIA – DAI MAGLIONI “BLACKFACE” AL TURBANTE CHE HA FATTO INCAZZARE I SIKH, IL POMPATISSIMO (DAI GIORNALI) DIRETTORE CREATIVO ULTIMAMENTE NON NE IMBROCCA UNA - VIDEO

