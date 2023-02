UNA MODA FATTA COL CULO – L’ULTIMA FRONTIERA DELLE SVIPPATE, DA KENDALL JENNER E CHIARA FERRAGNI, È ANDARE IN GIRO CON LE CHIAPPE AL VENTO, SPACCIANDOLO PER "LIBERAZIONE DEL CORPO FEMMINILE". VISTO CHE NON SANNO UN CAZZO DEL ’68 E DELLE VERE BATTAGLIE FEMMINISTE, SI INTESTANO OPERAZIONI CHE TRASUDANO SOLO CATTIVO GUSTO...

Estratto dell’articolo di Costanza Ignazzi per “il Messaggero”

[…] l'ultima frontiera è andarsene in giro con maglia, giacca o camicia e nient'altro. Il trend ovviamente chiacchieratissimo è stato lanciato dalla super modella Kendall Jenner, intercettata per le strade di Los Angeles con un total look Bottega Veneta replica esatta di quello uscito sulle passerelle della primavera-estate 2023: pullover, collant 50 denari e sotto solo un paio di culottes scure. […]

[…] anche Chiara Ferragni ha scelto collant velati e una culotte nera per il front row di Schiaparelli a Parigi […]

Miu Miu gioca sul look a cipolla sovrapponendo maglie di dimensioni diverse, e sotto nulla: stesso leitmotiv per Raf Simons che abbina un maglione leggermente più lungo del normale con cintura e gilet.

[…] Anne Hathaway […] fa serata in California con solo un blazer fucsia firmato Versace e un paio di stivali alti al ginocchio, mentre Beyoncé si pavoneggia su Instagram con una giacca-body da indossare sopra i collant scuri.

[…] Insomma, mentre le Millennial si interrogano ancora sull'opportunità di indossare i leggings come pantaloni si è fatto notare in giro perfino il famigerato perizoma a vista, grande trend made in Duemila, sfoggiato con nonchalance da icone di stile come Dua Lipa e Bella Hadid. Per non parlare dell'abito da red carpet, che si impone rigorosamente trasparente per mettere in bella mostra slip e reggiseno (quando c'è, altrimenti nude look senza tanti problemi).

Secondo un report di Tagwalk, gli abiti nude sono presenti nel 77% delle sfilate primavera-estate 2023: il 59% dei brand invece ha puntato sulla lingerie in vista. Prada, ad esempio, per la primavera ci immagina tutti in candide camicie da notte abbinate a comode culotte, proprio come se fossimo appena usciti dal letto.

Saint Laurent crea un maxi abito nero totalmente trasparente da indossare, volendo, con un blazer alla Matrix che, prevediamo, sarà il must degli eventi hollywoodiani della prossima stagione.

