23 nov 2023 17:12

MOLESTIE A TUTTO SPIANO A NEW YORK! – ANCHE IL SINDACO DELLA GRANDE MELA, IL DEMOCRATICO ERIC ADAMS, È ACCUSATO DI AVER MOLESTATO UNA EX COLLEGA, NEL LONTANO 1993 – DA GIORNI, SI MOLTIPLICANO LE PRESUNTE VITTIME CHE ESCONO ALLO SCOPERTO, PER VIA DI UNA LEGGE CHE PERMETTE DI AVVIARE AZIONI CIVILI PER I REATI SESSUALI PER CUI SONO SCADUTI I TERMINI DI PRESCRIZIONE – PER ADAMS È L’ENNESIMA BORDATA DOPO L’INDAGINE PER CORRUZIONE…