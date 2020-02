28 feb 2020 13:34

MOLLICA PARTY – IL TG1 HA ORGANIZZATO UNA MEGA FESTA D’ADDIO NELLO STUDIO DI “UNO MATTINA” PER VINCENZONE CHE, DOPO 40 ANNI INCOLLATO ALLA POLTRONA DI SAXA RUBRA, SI POTRÀ GODERE LA PENSIONE: UN MEGA BUFFET PAGATO DA MAMMA RAI PER SCROCCONI E COLLEGHI IN LACRIME – IN RAI C’È CHI NON RICORDA UN ADDIO COSÌ IN POMPA MAGNA MANCO PER TITO STAGNO… - VIDEO