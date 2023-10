30 ott 2023 10:48

È MORTA NICOLE SHANI LOUK, LA RAGAZZA TEDESCA DI 22 ANNI RAPITA DAI MILIZIANI DI HAMAS IL 7 OTTOBRE – ERA DIVENTATO VIRALE IL VIDEO DI LEI CHE VENIVA PORTATA VIA IN UN PICK-UP, DURANTE IL RAVE AL CONFINE CON LA STRISCIA DI GAZA - A DARE LA NOTIZIA DELLA MORTE È STATA LA MADRE, RICARDA, CHE VIVE IN ISRAELE E AVEVA LANCIATO UN DISPERATO VIDEO MESSAGGIO IN CUI CHIEDEVA AIUTO ALLA DIPLOMAZIA TEDESCA...