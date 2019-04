LA MORTE PER FARLI CONOSCERE - L’INCREDIBILE STORIA DI FLORIANE E JOHANNES, CHE SONO ENTRAMBI RIMASTI VEDOVI AL BATACLAN E POI HANNO RICOMINCIATO UNA NUOVA VITA INSIEME – SI SONO CONOSCIUTI IN RETE, DUE ANNI DOPO L’ATTENTATO SI SONO SPOSATI E POI HANNO AVUTO UNA BAMBINA, BERENICE, CHE SIGNIFICA “COLEI CHE PORTA ALLA VITTORIA”: "È UN SIMBOLO DI RESILIENZA E UN MODO PER CONTINUARE A VIVERE" – VIDEO

Leonardo Martinelli per “la Stampa”

bataclan

Tre settimane prima Floriane si era provata l' abito da sposa. Il 13 novembre 2015 con Renaud, il suo fidanzato di sempre (il matrimonio era fissato l' anno dopo), decisero di passare la serata al Bataclan: lui era un fan degli Eagles of death metal. Floriane sopravvisse alla strage, Renaud fu ucciso dai terroristi. Anche Johannes, tedesco che vive da alcuni anni a Parigi, è un fan di rock californiano. Era al concerto con Maud, sposata pochi mesi prima (e che in realtà quella sera voleva andare ad ascoltare un po' di bossa nova).

eagles of death metal al bataclan poco prima degli attacchi

Johannes si salvò, Maud se ne andò per sempre. Quell' orrore avvenne tre anni e mezzo fa. Nel frattempo Floriane e Joahnnes hanno ricominciato una nuova vita, uno di fianco all' altra. E hanno avuto una bambina, Bérénice. «Il nome significa colei che porta alla vittoria. Ecco, lei è una vittoria sulla vita, su quello che abbiamo vissuto: la prova che siamo ancora qui e che possiamo pensare al futuro», ha sottolineato Floriane in un reportage realizzato nei giorni scorsi da Radio Canada. Sì, la storia di una figlia del Bataclan.

floriane e johannes, la coppia nata dopo il bataclan, con la figlia berenice

Floriane Bernaudat e Renaud Le Guen si erano conosciuti dodici anni prima, studenti di liceo, a una fermata dell' autobus a Parigi. E non si erano mai lasciati: «Avevo sedici anni allora, lui uno di più - ricorda Floriane -: ci siamo costruiti insieme. Quando il giorno dopo la strage mio padre mi disse che era morto, per me fu la fine del mondo».

floriane con il marito morto al bataclan

Floriane cambiò domicilio, lavoro e non prese più la metropolitana: aveva paura della folla. Iniziò a frequentare le altre vittime del Bataclan. Anche per Johannes Baus «la vita, come l' avevamo conosciuta, era stata sconvolta. Anzi, sradicata».

johannes

È lui un giorno a vedere un post di lei in rete e a risponderle. Iniziano a frequentarsi, perché, come sottolinea Joahnnes, «si è instaurata una fiducia totale, capivamo cosa l' altro viveva, non ci giudicavamo». La loro relazione si è evoluta, quasi senza rendersene conto. Si sono sposati nell' ottobre 2017. Poi è arrivata Bérénice, quel batuffolo dai capelli biondi. Vivono tutti insieme in un ampio appartamento della periferia parigina.

floriane e johannes, la coppia nata dopo il bataclan

Lei, la piccola, è il frutto di un amore e di una resilienza. «Anche un modo per continuare a vivere per Maud e Renaud», sottolinea Floriane. «Quello che volevamo fare con loro - aggiunge -, l' abbiamo fatto noi». Floriane e Johannes appaiono sorridenti, ma i ricordi non si cancellano. Neppure quello di una sera stupida e terribile. Quando iniziarono a sparare, Floriane perse il contatto con Renaud. La spinsero verso una porta laterale sul lato e da lì salì al piano di sopra. Con altri spettatori, si barricarono in uno dei camerini degli artisti e poi aprirono un buco sul soffitto del bagno e si rintanarono sopra.

floriane

Furono tra gli ultimi superstiti a essere ritrovati, all' una di notte. Nella folla che si agitava, la mano di Maud Serrault sfuggì via da quella di Johannes. Lui si ritrovò barricato dietro al bancone del bar, lei preda di quegli assassini. Si erano sposati l' estate prima in un castello in Baviera, terra d' origine di Johannes. Maud, 37 anni, veniva dalla banlieue, ma era diventata direttrice del marketing di una nota catena di alberghi. Faceva anche volontariato, organizzando eventi sportivi per un' associazione di bambini malati di cancro. La sera prima era andata a cena fuori con le sue amiche del cuore.

banksy bataclan 7 floriane e johannes, la coppia nata dopo il bataclan, con la figlia berenice 1 nuovo bataclan bataclan un sopravvissuto attacco isis MORTI FUORI DAL BATACLAN 02 FUORI DLA BATACLAN 90 in belgio sono stati eseguiti numerosi arresti in seguito alla strage di venerdi un agente aiuta a evacuare i sopravvissuti tra cui un uomo ferito alla testa BATACLAN una delle 129 vittime dell attacco una donna viene evacuata dal bataclan una vittima del bataclan vigili del fuoco aiutano un ferito del bataclan BATACLAN MATTANZA una scena filmata durante attacco terroristico di venerdi hemingway al bataclan jesse hughes nuovo bataclan nuovo bataclan nuovo bataclan bataclan 3