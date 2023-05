MORTI DI "GIGA" - AVETE NOTATO UN CALO DELLE PRESTAZIONI DEI VOSTRI AGGEGGI ELETTRONICI NEGLI ULTIMI TEMPI? TRANQUILLI, NON DOVETE PER FORZA CAMBIARE IL VOSTRO CELLULARE O COMPUTER PER UN MODELLO PIÙ RECENTE - IL PROBLEMA POTREBBE ESSERE CAUSATO DALLA QUANTITÀ DI GIGABYTE OCCUPATI DA APP, VIDEOGIOCHI E FILE MULTIMEDIALI, CHE NEGLI ULTIMI ANNI È AUMENTATA A DISMISURA - I CONSIGLI PER SVUOTARE LE MEMORIE DEI DISPOSITIVI E AUMENTARE IL LORO SPAZIO DI ARCHIVIAZIONE...

Estratto dell'articolo di Raffaele D'Ettorre per “il Messaggero”

spazio di archiviazione device. 4

Spazio di archiviazione, ultima frontiera. Negli ultimi anni è aumentata a dismisura la quantità di gigabyte occupati da app, videogame, sistemi operativi e file multimediali. Fari puntati sugli smartphone, tra tutti i device quelli più sensibili alla carenza di memoria interna […]

Il motivo? Le tristemente note "immagini di buongiorno", ovvero foto di gattini, tramonti, neonati e altre suggestive amenità che hanno ormai invaso le piattaforme di messaggistica e i social. Immagini apparentemente innocue che però pesano come macigni sui nostri device, arrivando a occupare anche diverse decine di giga in cartelle spesso difficili da individuare. […]

spazio di archiviazione device. 3

Certo non è colpa esclusiva degli utenti, perché le stesse app nel corso degli anni hanno raggiunto dimensioni mastodontiche. Le dieci app più scaricate lo scorso anno dall'App Store occupano in totale più di 2 giga, cioè quattro volte lo spazio che occupavano le dieci più scaricate nel 2016. La situazione non migliora sui pc da gaming: dai 130 Gb richiesti per l'installazione di Jedi Survivor fino ai mastodontici 160 Gb di Microsoft Flight Simulator, la fame di giga degli sviluppatori sembra non conoscere fine.

LE SOLUZIONI

Anche desktop e laptop non se la passano benissimo: dai 18 Gb necessari per installare Windows 7 siamo passati ai quasi 70 di Windows 11, mentre il pacchetto Office, che nel 2010 pesava poco più di un Gb, nella versione 2021 su Windows richiede il triplo dello spazio (toccando il picco dei 10 Gb su MacOs). E in un futuro prossimo lo spazio richiesto aumenterà ancora di più man mano che verranno integrati i sistemi di IA nelle soluzioni home e corporate. […]

spazio di archiviazione device. 2

Cosa succede quando abbiamo spremuto anche l'ultimo giga dal nostro dispositivo? Su pc, uno spazio d'archiviazione ridotto equivale a meno memoria virtuale disponibile e quindi performance ridotte in tutto il sistema. Su smartphone la memoria virtuale non c'è ma il risultato è lo stesso: il sistema operativo, nel tentativo di liberare spazio, "congela" o tenta direttamente di chiudere le app, ma per farlo attinge alle risorse di sistema e nei casi più gravi il dispositivo può andare in crash e riavviarsi. Diventa fondamentale perciò prendere la buona abitudine di cancellare periodicamente i file inutilizzati. […]

LA GUIDA

spazio di archiviazione device. 1

Su Android, aprire la app "Files" di Google e selezionare in basso l'opzione "Pulisci"; su iOs, Impostazioni, "Generali", "Spazio iPhone". Una soluzione semi-automatizzata consiste nell'utilizzo di un servizio di cloud storage come Google Foto o iCloud Foto. […]

Buona pratica per avere app di messaggistica più snelle è quella di disattivare l'opzione di download automatico dei media e scaricare manualmente solo le foto, i video e i documenti che vogliamo visualizzare. Su WhatsApp, dalla schermata generale delle impostazioni basta andare su "Utilizzo dati e spazio di archiviazione" e nella sezione "Download automatico dei media" disattivare la spunta per foto, video, audio e documenti. Infine, una soluzione sempreverde consiste nell'uso di uno spazio d'archiviazione esterno. […]