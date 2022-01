CI SIAMO GIOCATI PURE KID ROCK – NELLA SUA NUOVA CANZONE “WE THE PEOPLE” IL CANTANTE AMERICANO SFANCULA TUTTI, DA FAUCI A BIDEN: L’AMICO DI TRUMP INSERISCE FRASI COME “LET'S GO BRANDON!” (UN CORO USATO DAGLI OPPOSITORI DI BIDEN PER MANDARLO A FANCULO), “INDOSSA LA MASCHERA, PRENDI LE PILLOLE. ORA UN'INTERA GENERAZIONE È MALATA DI MENTE” E “FANCULO FAUCI” – “MCDONALD” TRUMP GONGOLA PER IL BRANO, DICENDO DI ESSERE “ORGOGLIOSO” E… - VIDEO