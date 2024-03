IL MOSTRO DI FIRENZE: IL COLD CASE ALL’ITALIANA - NEL LIBRO "NESSUNO" VIENE RACCONTATA LA SERIE DI OMICIDI CHE HA SCONVOLTO IL NOSTRO PAESE TRA FINE DEGLI ANNI SESSANTA E FINE DEGLI ANNI OTTANTA DAL PUNTO DI VISTA DELLE VITTIME: UNA RAGAZZA, INNAMORATA, CHE CONFESSA ALLA SUA COLLEGA I DUBBI SU CONCEDERSI AL FIDANZATO. LA PASSIONE DI DUE RAGAZZI TEDESCHI, A CUI VIENE URLATO "FINOCCHI" - I DELITTI DEL MOSTRO DI FIRENZE RESTERANNO SENZA COLPEVOLE? A 93 ANNI È MORTO GIAMPIERO VIGILANTI, ULTIMO INDAGATO PER I DELITTI...

Estratto dell’articolo di Iacopo Gori per www.corriere.it

la pistola signa mostro di firenze

È difficile scrivere oggi sul Mostro di Firenze. Abbiamo letto e visto di tutto in tanti anni senza capirci alla fine poi molto. Difficile aggiungere qualcosa di nuovo a quella tragica vicenda che ha sconvolto Firenze, la Toscana e l’Italia intera tra la fine degli anni Sessanta e la fine degli anni Ottanta del secolo scorso: otto duplici omicidi di ragazze e ragazzi giovani e giovanissimi, la maggioranza dei quali violati e mutilati in maniera bestiale nella loro intimità senza un perché.

Una vicenda processuale che non ha mai avuto una vera parola fine: piste e ipotesi di ogni tipo, sentenze, condanne, appelli, scarcerazioni, morti più o meno misteriose.

mostro di firenze delitto di nadine mauriot e jean 8 settembre 1985

Ancora più difficile leggere oggi un libro sul Mostro di Firenze, se la dedica nel frontespizio recita «A chi è morto per amore»: il rischio luogo comune sembra dietro l’angolo. E invece succede che inizi a leggere e ti accorgi che non ti staccherai più da questo libro e che lo leggerai tutto di un fiato. […]

L’obiettivo (riuscito) è far uscire le voci, i sentimenti, le parole dei ragazzi, alcuni poco più che adolescenti, che hanno trovato la morte più violenta e disgustante nel momento più bello e sacro della loro irripetibile gioventù: mentre si amavano soli e indifesi nella loro intimità dentro una macchina nella notte senza luna della campagna toscana.

lettere di minacce mostro di firenze

Sono loro e i loro amici, i loro familiari, i guardoni, i giornalisti, gli inquirenti e tutti gli altri interpreti più o meno consapevoli di questa tragedia durata 17 anni le voci narranti di un racconto che si snoda sempre in prima persona. Un racconto né didascalico né di fantasia, ma ampiamente documentato, un incrocio di voci che porta chi legge a tu per tu con le vittime del Mostro (o dei mostri). […]

Così Nocciolini e Orlandi ci rendono particolari che non conoscevamo o a cui non avevamo rivolto la giusta attenzione. Il volto della diciottenne Stefania innamorata di Pasquale, che confessa alla sua collega i dubbi su concedersi o meno. I sogni dei due ragazzi tedeschi Horst e Jens-Uwe, che si sfiorano le mani in un bar all’aperto in Santo Spirito prima di essere apostrofati «finocchi» quando Firenze negli anni Ottanta era la capitale gay d’Europa, ma i giornali scrivevano che i due erano solo «amici».

LA POLIZIA SU UNO DEI LUOGHI DEL DELITTO DEL MOSTRO DI FIRENZE

Il sorriso della piccola Pia Rontini, 18 anni appena, majorette della banda di Vicchio. La corsa folle del francese Jean-Michel, colpito ma non ucciso nella tenda insieme a Nadine, con la suggestione del Mostro che fa amicizia con loro durante una sagra di paese fino a condurli alla piazzola dove li ucciderà.

«Corri Stefano corri». Lo sogna ancora così, mentre corre, il padre di Edoardo Orlandi il suo amico Stefano straziato e ucciso il 22 ottobre del 1981 a Travalle, Calenzano, insieme alla sua Susanna. Stefano Baldi e Susanna Cambi avevano 26 e 24 anni. La stessa età dei genitori di Edoardo che hanno raccontato al figlio ancora piccolo la storia di quei due loro amici che non avevano potuto avere un bambino come lui perché un Mostro se li era portati via una notte fredda di autunno. […]

NESSUNO - COPERTINA - DI Eugenio Nocciolini e Edoardo Orlandi