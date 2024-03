30 mar 2024 17:12

MOVES LIKE JAGGER! – A 80 ANNI IL FRONTMAN DEI ROLLING STONE È UNA FORZA DELLA NATURA E PUBBLICA SUI SOCIAL LA SUA DANZA SCATENATA: IN UN BAR UNA BAND STAVA ESEGUENDO DAL VIVO LA FAMOSA HIT DEI MAROON5 “MOVES LIKE JAGGER” E LUI NON È RIUSCITO A RESISTERE AL RICHIAMO DELLA PISTA DA BALLO, MUOVENDOSI COME UN’ANGUILLA… VIDEO