MOVIMENTO 5G - DI MAIO, CONTE E GRILLO SONO IN DISACCORDO SU TUTTO, TRANNE CHE SULLA CINA! – IL GOLDEN POWER DECISO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL 5G È FUFFA E GLI AMERICANI L'HANNO CAPITO E POMPEO SI E' INCAZZATO. ANCHE SE IL DDL SULLA CYBERSICUREZZA PASSASSE, IL CONTROLLO E LA VERIFICA DELLE MINACCE SPETTANO AI SERVIZI, CIOÈ AL DIS DI GENNARO VECCHIONE, FORTISSIMAMENTE VOLUTO DA CONTE – I RAPPORTI TRA CASALEGGIO ASSOCIATI E HUAWEI E GRILLO CHE NEGA LA REPRESSIONE CONTRO GLI UIGURI: TUTTI GLI ASSIST DEL MOVIMENTO A XI JINPING

DAGONOTA

Avvertite Donald Trump che il suo amico “Giuseppi” sulla Cina sta bluffando. Ad agosto a Biarritz il fu Avvocato del popolo, per la sua riconferma a Palazzo Chigi, aveva promesso mari e monti al Puzzone e in cambio ricevette un clamoroso endorsement pubblico su Twitter. E poco dopo aver giurato al Quirinale per il suo secondo governo, per dimostrare la sua lealtà, Conte si affrettò a firmare il Golden Power sui contratti di fornitura per le nuove reti 5G.

Ma non tutto è come sembra. Quella misura era un bluff (mancano ancora i decreti e chissà se arriveranno mai) e gli americani lo hanno scoperto facilmente: vedi l'incazzatura romana di Barr e Pompeo. Anche perché lo stato maggiore dei 5 stelle non riesce a nascondere l’amore per la Cina.

Di Maio è stato ospite d’onore a Shangai, dove ha brindato a prosecco con Xi Jinping, ieri ha annullato la visita in Giappone e quando arrivò alla Farnesina si affrettò a nominare come capo di Gabinetto Ettore Sequi. Ex ambasciatore italiano a Pechino, Sequi ha preparato il memorandum per la Via della Seta insieme all’ex sottosegretario Michele Geraci.

Giggetto non perde occasione per dimostrare la sua fedeltà a “Ping”, come chiamò il presidente cinese quando non era ancora Ministro degli Esteri. Non vuole intromettersi sulle vicende di Hong Kong, proprio come Beppe Grillo, che sul suo blog ha ospitato un intervento negazionista sulle repressioni contro gli uiguri nella regione dello XinJiang.

Geraci, Di Maio, Sequi - Presentazione della Via della Seta

Nel mentre il CEO di Huawei Italia Thomas Miao non perde occasione per photo opportunity con esponenti a 5 stelle: dalla sindaca di Roma Virginia Raggi a Davide Casaleggio in persona, che l’ha chiamato per pronunciare il discorso di apertura dell’evento “Smart company” lo scorso 14 novembre, dove si parlava, guarda un po’, di 5G.

E indovinate chi ha in mano il dossier 5G? La Pochette con le unghie diventato premier in orbita 5 stelle (nonostante provi in tutti i modi a presentarsi super partes)! È “Giuseppi” che ha predisposto il Golden Power farlocco. E chi dovrebbe controllare sulle minacce alla cyber-sicurezza in merito al 5G? Il Dis dI Gennaro Vecchione, a sua volta nominato dall'amico Conte. Il cerchio si chiude con una certezza: i 5 stelle, in tutte le loro suddivisioni e correntine (Casaleggio-Di Maio vs Conte-Grillo) sono in disaccordo su tutto, tranne che sulla Cina...

ALTOLÀ! IN XINJANG VA TUTTO BENE, PAROLA DEL BLOG DI GRILLO. IL SITO DI BEPPE-MAO OSPITA UN INTERVENTO IN CUI SI NEGANO LE ATTIVITÀ DI “TRASFORMAZIONE” ETNICA APPLICATE DAI CINESI NELLA REGIONE AI DANNI DEI MUSULMANI UIGURI

CHI INAUGURA IL GRANDE EVENTO DELLA CASALEGGIO ASSOCIATI? MA CERTO, IL CEO DI HUAWEI ITALIA, THOMAS MIAO. PARLANO DEL 5G. PER CASO SIAMO IN PRESENZA DI UN CLAMOROSO CONFLITTO D'INTERESSI?

L'ARTICOLO SUL BLOG DI BEPPE GRILLO CHE NEGA LA REPRESSIONE CINESE DEGLI UIGURI

I CINQUE STELLE NON SBAGLIANO MAI IL TEST DI FEDELTÀ CON LA CINA DI XI

Estratto dell'articolo di Giulia Pompili per "il Foglio"

(…) Quasi tutti i vertici del Movimento sembrano da mesi impegnati a promuovere il modello cinese senza mai affrontare il dibattito, schivando ogni domanda e responsabilità - che riguardi i valori comuni: dai diritti umani al sistema democratico. La posizione dei Cinque stelle coincide con quella cinese sia quando parliamo di Xinjiang sia quando parliamo di Hong Kong. Allo stesso tempo si nota anche una sorprendente tenacia da parte del M5s nel promuovere i colossi cinesi in Italia - è il caso di Huawei, ma non solo. (…) Del resto all' inizio di luglio, nelle prime settimane delle manifestazioni, era stato il fedelissimo di Di Maio, il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano, a volare a Hong Kong senza dire una parola sulle proteste. (…) Ma è soprattutto la Casaleggio Associati a tessere i rapporti con le telecomunicazioni cinesi: il 14 novembre scorso il ceo di Huawei Italia, Thomas Miao, ha pronunciato il discorso d' apertura dell' evento "Smart company" della Casaleggio.

Primo sì al decreto cybersicurezza, golden power più ampia

Marco Ludovico per www.ilsole24ore.com

Via libera dalla Camera al Ddl-disegno di legge sul «perimetro di sicurezza cibernetica nazionale» di conversione del decreto legge presentato dal governo. Nel dibattito parlamentare sono state recuperate le norme del Ddl sulla golden power, estese al 5G e alla Borsa, e con poteri più ampi per l’esecutivo.

Che cos’è il perimetro di sicurezza

Per scongiurarare al massimo ogni minaccia informatica alla sicurezza nazionale la legge prevede che tutte le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici e privati fornitori di servizi strategici debbano rientrare nel cosiddetto «perimetro di sicurezza nazionale cibernetica».

Tutti i soggetti in questione saranno identificati da un Dpcm (decreto del presidente del Consiglio dei ministri). Chi rientra in questo perimetro ha obblighi specifici di sicurezza informatica. Per evitare, per esempio, l’acquisto di un prodotto o di un sistema in grado di di produrre o agevolare un attacco.

Un centro di valutazione nazionale

Ci sono due istituzioni centrali nel sistema di prevenzione e verifica contro le minacce cyber concepito nel Ddl. Il Dis (dipartimento informazioni e sicurezza) svolge compiti di coordinamento e controllo delle procedure. Il Cvcn (centro di valutazione e certificazione nazionale) costituito presso il ministero dello Sviluppo economico: «Può, entro trenta giorni, imporre condizioni e test di hardware e software» ai materiali da acquisire per gli enti rientranti nel perimetro.

Golden power più forte

Il provvedimento - relatori Emanuele Fiano (Pd) ed Emanuele Scagliusi (M5S) - ha esteso le norme sul perimetro alle imprese nel settore del 5G. e ha recuperato una parte di quelle sulla golden power previste da un disegno di legge del precedente governo Conte.

Il potere del governo può essere esercitato contro «soggetti esterni all’Unione europea» intenzionati all’acquisizione azionaria di società nazionali di infrastrutture critiche, gestione dati, e finanziarie come Borsa spa. Il potere di veto si astende dalle sole «delibere» alla «adozione di atti o operazioni».

