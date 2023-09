NANCY, CHE DIO TASSISTA! “DOVE SONO FINITI I TAXI DI ROMA?” DOPO ALBA PARIETTI, ENRICO MONTESANO, MAX GIUSTI E GUILLERMO MARIOTTO, ANCHE NANCY BRILLI SBROCCA: "E' UNA SITUAZIONE ASSURDA E INCOMPRENSIBILE. MI È CAPITATO CHE NON RISPONDESSERO O CHE SI RIFIUTASSERO DI PORTARMI NEL LUOGO RICHIESTO. UNA VOLTA VOLEVO ANDARE A PIAZZA DI SPAGNA, E UN TASSISTA MI HA RISPOSTO: ‘PIAZZA DI SPAGNA DOVE? VICINO A COSA?’. È UNA SITUAZIONE DISASTROSA”

"E' una situazione assurda e incomprensibile. Recentemente sono stata ad aspettare un taxi oltre quaranta minuti, perché non avevo altro modo di andare in centro, spesso non rispondono nemmeno. Ma che è successo?". E' lo sfogo che l'attrice Nancy Brilli affida all'Adnkronos, lamentando la difficoltà nel trovare un taxi a Roma.

Dopo aver postato nelle sue stories di Instagram una foto ironica in cui 'attende un taxi' in pantofole dopo essersi tolta i tacchi, a testimonianza della lunga attesa, la Brilli spiega al telefono: "Dopo il Covid avevo scelto di non prendere più la macchina e di andare solo in taxi. Pare che non sia più possibile. Avevo l'abbonamento a radiotaxi, mi piaceva anche molto, facevano un servizio utile, aspettavano anche che tu entrassi in casa...poi che è successo? Dove sono finiti i taxi di Roma?".

L'attrice si aggiunge alla lunga lista di vip che vivono a Roma e si trovano ad affrontare difficoltà nello spostarsi in taxi per la Capitale. Da Parietti a Montesano, da Luca Argentero a Max Giusti, dallo chef Antonello Colonna fino allo stilista Guillermo Mariotto, nelle ultime settimane molti personaggi noti si sono lamentati delle carenze del servizio in città.

"Mi è capitato che non rispondessero, che si rifiutassero di portarmi nel luogo richiesto -aggiunge ancora Nancy Brilli- o che, quando gli ho chiesto di portarmi a Piazza di Spagna, mi chiedessero: Piazza di Spagna dove? Vicino a cosa? Insomma, è una situazione disastrosa", conclude l'attrice.

