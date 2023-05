24 mag 2023 08:26

NAPOLI BANG BANG! SPARI CONTRO UN BAR A SANT'ANASTASIA, IN PROVINCIA DI NAPOLI: FERITI PADRE E MADRE, COLPITA ALLA TESTA LA FIGLIA DI 10 ANNI RICOVERATA IN GRAVI CONDIZIONI ALL'OSPEDALE SANTOBONO. A BREVE SARÀ OPERATA - INDAGINI IN CORSO PER CHIARIRE MOVENTE E DINAMICA: L'IPOTESI PIÙ VEROSIMILE È AL MOMENTO CHE I TRE SIANO STATI COLPITI "ACCIDENTALMENTE"…