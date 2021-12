A NATALE PUOI… DROGARTI! – LA POLIZIA SPAGNOLA HA ARRESTATO DUE SPACCIATORI CHE AVEVANO ORGANIZZATO UNA LOTTERIA NATALIZIA CON IN PREMIO COCAINA, MARIJUANA, SOLDI, TABACCO, ALCOL E ANCHE PROSCIUTTO CRUDO DA OTTO CHILI (PER LA FAME CHIMICA?) – ARRIVATI NEL COVO DEI PUSHER, I POLIZIOTTI HANNO SCOPERTO ANCHE 165 PIANTINE DI MARIJUANA, UN CHILO DI ERBA GIÀ TAGLIATA, CINQUE CHILI DI GERMOGLI E...

Dimenticate pupazzetti per bambini, accessori per la casa o dispositivi hi-tech. In Spagna, le lotterie di Natale mettono in palio premi in alcol e droghe. Almeno era ciò che avevano in mente due spacciatori, intercettati in questi giorni dalla polizia di Murcia. Oltre alle ricompense, gli agenti hanno trovato anche i biglietti per l’estrazione e l’elenco dei clienti.

Nel cesto di droga era presente anche un prosciutto crudo da 8 chili

Come riporta El Paìs, gli agenti hanno scoperto l’insolita lotteria durante una retata nell’area orientale di Murcia, frutto di una soffiata che segnalava un luogo in cui si consumavano e vendevano sostanze stupefacenti. La polizia ha così fatto irruzione nel covo, in cui c’erano due uomini di 30 e 45 anni, uno spagnolo e l’altro argentino.

I narcotrafficanti avevano attaccato alle pareti anche la lista di tutti i clienti delle due lotterie previste, in programma, una per il giorno di Natale, l’altra in occasione dell’Epifania. I cartelli sui muri indicavano anche il prezzo per l’acquisto di un biglietto: si andava dai 5 euro per la lotteria del 25 dicembre ai 10 per quella del 6 gennaio, festività molto sentita in tutta la Spagna.

«I due cestini contenevano cocaina, marijuana, contanti, ma anche prosciutto crudo da otto chili», ha dichiarato la polizia in una nota ufficiale. Nello specifico, quello natalizio prevedeva la vincita di tabacco, una bottiglia di Chivas e due grammi di erba. Quello per il 6 gennaio, più capiente, conteneva 5 grammi di cocaina, 25 grammi di cannabis, 50 euro in contanti, una bottiglia di liquore, un prosciutto gran riserva e un buono di mezz’ora per Casa Rosa, noto bordello della città.

Non solo lotteria, sequestrate anche 165 piantine di marijuana

Gli agenti hanno sequestrato anche 165 piantine di marijuana, un chilo di erba già tagliata, cinque chili di germogli e 33 lampade alogene fondamentali per il processo di coltivazione. La polizia ha rinvenuto anche trasformatori, un aspiratore e quattro condizionatori d’aria, utili per regolare la temperatura della stanza. Una trovata davvero singolare da parte degli spacciatori, che avevamo modificato a dovere il tradizionale cestino. Diffuso anche Italia, solitamente contiene vino, liquori, prosciutto crudo e diversi tipi di dolcetti.