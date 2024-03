NATALE CON I TUOI, PASQUA…IN GIRO PER L’ITALIA - PER LE VACANZE SI METTERANNO IN VIAGGIO 10,5 MILIONI DI PERSONE: IL 92% RIMARRA’ IN ITALIA, SOLO L’8% SCEGLIERA’ UNA META ESTERA – LA DESTINAZIONE PREFERITA? CON UNA PASQUA COSÌ “BASSA”, MOLTI SCELGONO DI ANDARE A SCIARE SULLE DOLOMITI - CHE TEMPO FARÀ? L'ITALIA SARÀ SPACCATA IN DUE, AL SUD SOLE E TEMPERATURE CHE RAGGIUNGERANNO I 30 GRADI, AL NORD FREDDO E MALTEMPO...

Estratto dell’articolo di Carlotta Lombardo per il “Corriere della Sera”

sciare 3

Il miglioramento, assicurano i meteorologi, sarà graduale da oggi, ma spaccherà l’Italia in due. Caldo estivo al Sud e sulle Isole Maggiori dove, grazie all’arrivo di un flusso anticiclonico di origine africana, sono previsti picchi di 30° (il caldo si farà sentire anche su tutto il versante centro-meridionale adriatico); qualche acquazzone al Nord, soprattutto sulle Alpi, comprese le pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

Un meteo a macchia di leopardo che, a prescindere dalla meta già segnata in agenda, non sembra condizionare più di tanto la decisione degli italiani di partire per le imminenti festività: per Pasqua, a mettersi in viaggio, saranno 10,5 milioni di persone. «Il dato — stimato e commentato da Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi — è in linea con quello dell’anno scorso. Ma se si pensa che il 2023 è stato l’anno del “liberi tutti” dopo il lungo periodo di pandemia, direi che è decisamente buono, soprattutto per noi perché c’è tanta voglia di Italia e questo trend fa bene al nostro turismo.

vacanze di pasqua

Secondo la nostra indagine sulle vacanze di Pasqua il 92% dei viaggiatori resterà in Italia e solo l’8% andrà all’estero. Con la Pasqua così “bassa” e la possibilità di sciare ancora a lungo, la vera partita se la giocherà la montagna, che è piena di neve e ha già il tutto esaurito in molte località. Per gli albergatori le festività pasquali sono la prova generale della stagione alta... è quindi un ottimo auspicio per l’estate in arrivo».

sciare 1

Viaggi «fuori porta», ma non troppo. La maggior parte degli italiani vivranno questa mini vacanza (durata media di 3,6 notti, spendendo 371 euro pro capite per trasporto, alloggio, cibo e divertimenti) all’insegna del relax e spostandosi con la propria auto (il 68,5%), tra mare (32,5%), città d’arte (28,9%), montagna (21,8%), senza allontanarsi troppo dalle Regioni in cui vive e con un occhio attento alla spesa (il 50,2% degli intervistati ha rivelato di non partire per motivi economici). […] Nelle zone centrali delle Dolomiti è tutto esaurito e in quelle periferiche siamo all’80% di occupazione».

vacanze di pasqua