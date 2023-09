NE-MICIO PUBBLICO NUMERO 1 - L'AUSTRALIA DICHIARA GUERRA AI GATTI, CHE STANNO DEVASTANDO L'ECOSISTEMA DEL PAESE - SI STIMA CHE OGNI ANNO I FELINI, SIA SELVATICI CHE DOMESTICI, UCCIDANO OLTRE DUE MILIARDI DI ANIMALI OGNI ANNO - DA QUANDO I GATTI SONO STATI INTRODOTTI NELL'ISOLA DAI COLONI EUROPEI NEL DICIOTTESIMO SECOLO, HANNO PROVOCATO L'ESTINZIONE DI 34 SPECIE ENDEMICHE - IL GOVERNO STA PENSANDO A UNA SERIE DI MISURE PER CONTRASTARE IL PROBLEMA, COME IL...

gatti in australia 6

Estratto dell'articolo di Giuliano Aluffi per “la Repubblica”

Saranno pure teneri e carezzevoli quanto volete, ma sono dei piccoli sterminatori di biodiversità, che è bene rimangano confinati in casa per non distruggere l’ecosistema, già fragile, dell’Australia. È questo lo spirito che ha portato il governo del Paese dei canguri a proporre una stretta contro i felini da compagnia: tra le misure ventilate spiccano il coprifuoco notturno, la sterilizzazione e il limite al numero di gatti che si possono possedere.

gatti in australia 5

«La notizia può far sorridere, ma il problema qui da noi è molto serio. Si stima che i gatti, sia selvatici che domestici, uccidano oltre due miliardi di animali endemici ogni anno », spiega Sarah Legge, docente di ecologia alla Australian National University e autrice di molti studi sul tema. «Noi li consideriamo una specie invasiva: sono stati introdotti dai coloni europei nel diciottesimo secolo, e da allora hanno iniziato a fare strage di piccoli mammiferi e di uccelli che non erano stati dotati dall’evoluzione di difese contro quel predatore imprevisto».

gatti in australia 4

Ad oggi tra le grinfie dei “mici” si sono estinte ben 34 specie di mammiferi australiani, e 57 sono le specie attuali che il governo considera da loro minacciate. […]

Il coprifuoco notturno potrebbe […] essere […]una misura insufficiente: «Dipende da quali specie si vogliono proteggere. In Australia i piccoli mammiferi, quelli più minacciati, sono soprattutto notturni. Mentre di giorno i gatti predano per lo più gli uccelli». La strategia del governo è rigida ma nessuno pensa a una eradicazione totale. «Diversa è la questione sulle isole – conclude Legge – la più grande da cui sono stati eradicati i gatti, anche per la tutela degli uccelli marini, è la Dirk Hartog Island, 628 chilometri quadrati. E c’è l’ambizione di rendere “gatto-free” anche altre isole». […]

gatti in australia 2 gatti in australia 1 gatti in australia 3