UNO, NESSUNO E CENTEMERO - NUOVI GUAI PER LA LEGA: I SOLDI DEL COSTRUTTORE PARNASI SONO ARRIVATI ANCHE A RADIO PADANIA - I MAGISTRATI CONTESTANO AL TESORIERE GIULIO CENTEMERO E ALL'EX REVISORE CONTABILE ANDREA MANZONI DOPO IL FINANZIAMENTO ILLECITO ANCHE L'AUTORICICLAGGIO - I 250MILA EURO ELARGITI DA PARNASI ALL'ASSOCIAZIONE "PIU' VOCI" SONO ANDATI INFATTI A FINIRE NELLA CASSE DELL'EMITTENTE PER OSTACOLARE "IL RICONOSCIMENTO DELLA LORO PROVENIENZA DELITTUOSA"...

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Andrea Ossino per "la Repubblica"
 

centemero centemero

Le ombre sull'opaca gestione economica che ruota intorno alla Lega si arricchiscono con una nuova accusa che arriva dalla Capitale e raggiunge il tesoriere del partito di Matteo Salvini, Giulio Centemero, e Andrea Manzoni, ex revisore contabile del partito alla Camera. I magistrati romani adesso contestano anche l'autoriciclaggio, un reato che aggrava la posizione dei due indagati già accusati a Roma di finanziamento illecito.
 
I pm hanno scoperto infatti che i 250 mila euro elargiti in due tranche dal costruttore Luca Parnasi all'associazione "Più Voci", rappresentata da Centemero, sono andati a finire nelle casse di Radio Padania. Un'operazione effettuata attraverso sei bonifici. Con il denaro l'emittente avrebbe pagato due ditte fornitrici e gli stipendi dei lavoratori. Il tutto per ostacolare «il riconoscimento della loro provenienza delittuosa».
 

andrea manzoni alberto di rubba michele scillieri commercialisti della lega andrea manzoni alberto di rubba michele scillieri commercialisti della lega

L'inchiesta nasce da una costola del procedimento sulla costruzione del Nuovo Stadio della Roma ed è già arrivata davanti al giudice per le indagini preliminari (...)

matteo salvini radio padania libera 4

 
 
 
 

LUCA PARNASI LUCA PARNASI parnasi parnasi

 

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