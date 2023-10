NETANYAHU COMBATTE LA GUERRA ANCHE PER LA SUA SOPRAVVIVENZA POLITICA – “BIBI” FA IL FINTO TONTO E DÀ LA COLPA DEGLI ATTACCHI DEL 7 OTTOBRE AI SERVIZI (MOSSAD E SHIN BET), CHE NON LO AVREBBERO AVVERTITO – DALL’ESERCITO PERÒ LO SBUGIARDANO: IL PREMIER FU INFORMATO DELL’EVENTUALITÀ DI ATTACCHI DELL’ASSE IRAN-HEZBOLLAH-HAMAS – IL LEADER CENTRISTA BENNY GANTZ, CHE ORA FA PARTE EL GOVERNO DI EMERGENZA NAZIONALE: “NETANYAHU RITIRI LE SUE PAROLE”

Tensioni Netanyahu-esercito su attacco a sopresa di Hamas ++

(ANSA) - Dissensi ai vertici di Israele sulle responsabilità per l'attacco a sorpresa di Hamas del 7 ottobre. Su Facebook Netanyahu ha scritto di non essere stato avvertito dall'intelligence militare nè dallo Shin Bet (sicurezza interna) sulla possibilità di una guerra da parte di Hamas.

La radio militare ha replicato che ricevette invece avvertimenti sull'eventualità di attacchi dell'asse Iran-Hezbollah-Hamas, divenuti "più aggressivi" per via delle lacerazioni in Israele. Il leader centrista Benny Gantz (che fa parte del governo di 'emergenza nazionale') ha difeso i vertici militari e ha chiesto al premier di ritirare le sue dichiarazioni.

Ieri, in una conferenza stampa, Netanyahu non ha accettato di assumersi la responsabilità personale per quella sorpresa. ''Dopo la guerra - ha detto - tutti dovremo rispondere a domande difficili, me incluso. C'è stato qua un fallimento terribile, che dovremo investigare fino in fondo''. In seguito, su Facebook, Netanyahu aveva puntato il dito nei confronti del capo dell'intelligence militare, Aharon Haliwa, e del capo dello Shin Betm Ronen Bar, ''che erano persuasi che Hamas fosse sotto deterrente e che cercasse la calma''. Gantz (un ex capo di stato maggiore) ha trovato fuori luogo che in una situazione di conflitto Netanyahu si esprimesse in quei termini e lo ha sollecitato a desistere. Il premier, riferiscono i media, ha prontamente cancellato da Facebook quel testo.

