Dagotraduzione dal New York Post

Sesso

Il Dipartimento della Salute di New York incoraggia i suoi concittadini ad essere viziosi quest’estate. L’agenzia ha rilasciato un ultimo aggiornamento delle sue linee guide sul sesso sicuro durante la pandemia, invitando le persone ad essere creative ma a «giocare sul sicuro» vaccinandosi prima di impegnarsi in quella che è stata soprannominata la «slutty summer» (estate della troia) del 2021.

«Rendilo stravagante» suggeriscono nelle loro grafiche, «sii creativo con le posizioni sessuali e usa barriere fisiche, come i muri, che consentono un contatto sessuale senza avvicinare i volti» (sì, stanno parlando di un rapporto anale). «E perché non fai da te?» chiedono, raccomandando la masturbazione sincronizzata.

Linee Guida New York 2021

Il sesso sicuro potrebbe non sembrare così sexy in tempo di pandemia, ma il Dipartimento di New York vuole essere d’ispirazione. I newyorchesi dovrebbero evitare i «festini», ma per chi proprio non può rinunciarvi, obbligatorio farsi vaccinare prima di partecipare a «riunioni con grandi gruppi, orge o rapporti occasionali». E, in ogni caso, sempre scegliere «spazi grandi, aperti e ben ventilati». Ultima raccomandazione, ai vaccinati che accusano sintomi: «niente sesso o contatti ravvicinati» prima di aver passato un periodo in quarantena.

Il Dipartimento della Salute ha lanciato le linee guida a marzo dell’anno scorso, allo scoppio della pandemia. Allora c’era incertezza sugli effetti del Covid, e il documento scoraggiava i cittadini dall’avere qualsiasi tipo di contatto, soprattutto sessuale. Dopo più di un anno, la spinta è stata incentivare gli «appuntamenti virtuali». Ora il Dipartimento ha allentato la tensione, insistendo sulla vaccinazione e correggendo alcuni suggerimenti.

Linee Guida New York 2020

Nel 2020 «il rimming» (la bocca sull’ano) era sconsigliato, «il virus può passare dalle feci alla bocca» scrivevano. Oggi invece spiegano di ritenere basso «il rischio di diffusione del virus attraverso le feci». Le nuove raccomandazioni suggeriscono però di organizzare «orge meritevoli» solo seguendo misure di prevenzione come indossare mascherine ed evitare i baci. Secondo i medici, al momento non ci sono prove che il coronavirus si diffonda attraverso attività sessuali.