NEW YORK COME ROMA: PIOVE E SI ALLAGA – STRADE E SOTTOPASSI INONDATI, TOMBINI SALTATI E LINEE DELLA METROPOLITANA INTERROTTE. LA GRANDE MELA STA VIVENDO ORE DRAMMATICHE A CAUSA DELLE FORTI PIOGGE CHE DA GIORNI COLPISCONO TUTTA L'AREA E CHE NELLE ULTIME ORE SI SONO FATTE PIU' INTENSE – LA GOVERNATRICE KATHY HOCHUL HA DICHIARATO LO STATO D’EMERGENZA. IL SINDACO ERIC ADAMS HA CHIESTO AI CITTADINI DI NON USCIRE DI CASA… – VIDEO

(AGI) - Strade allagate, tombini saltati, sottopassi inondati e linee della metropolitana interrotte. La citta' di New York sta vivendo ore drammatiche a causa delle forti piogge che da giorni colpiscono tutta l'area e che nelle ultime ore si sono fatte piu' intense.

Alle 10 di mattina erano caduti piu' di dieci centimetri d'acqua a Central Park, quasi quindici centimetri a Brooklyn, una delle aree piu' colpite. La governatrice Kathy Hochul ha dichiarato lo stato d'emergenze. L'alert arrivato a milioni di cellulari dei newyorkesi invita a non uscire da casa e a restare riparati nelle prossime ore.

A Manhattan molti collegamenti sono interrotti, le stazioni sotterranee sono allagate in piu' punti, i treni che servono il centro si fermano qualche stazione prima, raggiungere i due lati della Grande Mela e' quasi impossibile. Molte strade sono allagate, con l'acqua che ha raggiunto in alcuni punti i quaranta centimetri.

Il sindaco Eric Adams e' atteso a momenti da una conferenza stampa per fare il punto della situazione. "E' un momento critico per tutti i newyorkesi - ha dichiarato la governatrice Hochul - stiamo cercando di prendere tutte le precauzioni possibili".

Manhattan, Brooklyn e Queens sono in stato d'allerta ancora per almeno un'altra ora. Allerta anche nel Bronx, a State Island e nella vicina Jersey City. Decine di sottopassi sono impraticabili.

