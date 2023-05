NEL NOME DEL PADRE E…DELLA ‘NDRINA! IL SUPERBOSS DELLA ‘NDRANGHETA PASQUALE BONAVOTA, ARRESTATO A GENOVA LO SCORSO 27 APRILE, SI TRAVESTIVA DA PRETE E LASCIAVA PIZZINI IN CHIESA - IL GIALLO DELL’AMICO SACERDOTE - DALLE INDAGINI SULLA LATITANZA EMERGONO FOTO, FOGLI DI PREGHIERA INTESTATI E UNA DEDICA FIRMATA DON LEONARDO - POTREBBE ESSERE STATO UN CONVENTO O UNA PARROCCHIA DI GENOVA IL RIFUGIO SEGRETO DI BONAVOTA?

Estratto dell’articolo di Tommaso Fregatti per lastampa.it

Due fotografie in cui il boss viene immortalato vestito da prete in compagnia di un sacerdote e una dedica a firma “Don Leonardo”. E ancora: un pizzino per cui viene utilizzato un foglio di preghiera con intestazione “Parrocchia di San Donato” in cui figurano una serie di compiti da fare e persone da incontrare.

Dall’abitazione a Sampierdarena della moglie di Pasquale Bonavota - il capo della ‘ndrangheta di 49 anni arrestato lo scorso 27 aprile a Genova mentre pregava all’interno della cattedrale di San Lorenzo e considerato uno dei latitanti più pericolosi in Italia dopo la cattura di Matteo Messina Denaro - spunta materiale che gli stessi carabinieri definiscono molto interessante sul piano investigativo. E che potrebbe fare luce su come il numero 1 delle cosche calabresi abbia trascorso i quattro anni a Genova, città in cui ha vissuto come latitante dal 2019.

L’elenco di tutto il materiale sequestrato nell’abitazione del boss, nel suo marsupio e in casa della moglie è stato depositato dai carabinieri del nucleo investigativo di Genova e del Ros nel processo Rinascita Scott in corso nell’aula bunker di Lamezia Terme in Calabria. E in cui Bonavota è uno dei principali imputati. Ovviamente i militari, diretti dal colonnello Michele Lastella e dal maggiore Francesco Filippo, stanno indagando a trecentosessanta gradi per ricostruire la rete che ha aiutato Bonavota in questi quattro anni di latitanza genovese. E naturalmente nel mirino dell’inchiesta non potevano non finire quelle fotografie che ritraggono il boss vestito da prete e in compagnia di un altro sacerdote. Gli inquirenti stanno cercando di dare un volto ed un nome a questo religioso che ha posato con Bonavota e molto probabilmente gli ha fornito l’abito talare.

L’ipotesi più probabile è che quelle foto siano state scattate a Genova e si sta cercando di localizzare proprio la zona della città. Le indagini partono proprio da quella firma (“Don Leonardo”) che potrebbe permettere di arrivare alla svolta nell’inchiesta. Se sarà identificato il sacerdote dovrà rispondere a molte domande da parte degli inquirenti. E in modo particolare spiegare perché ha posato con un latitante di ‘ndrangheta che ha pure indossato davanti a lui gli abiti da prelato. Potrebbe essere stato un convento o una parrocchia di Genova il rifugio segreto di Bonavota? Oppure si è trattato di uno scatto goliardico o della prova di un travestimento per sviare le indagini? Sono queste le domande a cui i carabinieri stanno cercando di rispondere in queste settimane di indagine.

Ma nella documentazione trovata dal boss c’è un altro documento che per gli inquirenti riveste una certa importanza. Si tratta di un foglio di preghiera preso dalla parrocchia di San Donato nel centro storico e trasformato in una sorta di “pizzino” dove Bonavota aveva annotato nominativi e cose da fare. Per gli inquirenti è l’ennesima prova di come il boss delle cosche calabresi frequentasse assiduamente le chiese di Genova e fosse una persona molto devota.

