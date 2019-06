NON AVEVAMO GIÀ ABBASTANZA DISOCCUPATI? IL PROSSIMO LAVORO A SPARIRE SARÀ IL LAVAPIATTI - POTREBBE ACCADERE IN UN FUTURO PROSSIMO, SE IL ROBOT DELLA DISHCRAFT, AZIENDA DELLA SILICON VALLEY, DOVESSE PRENDERE PIEDE: RACCOGLIE I PIATTI CON DEI MAGNETI E CON UNO STRUMENTO RIMUOVE I PEZZI DI CIBO, PRIMA DI SCIACQUARLI CON ACQUA RICICLATA. TELECAMERE E SENSORI ASSICURANO CHE SIANO EFFETTIVAMENTE PULITI…(VIDEO)

Da "www.lastampa.it"

Addio lavapiatti. Potrebbe accadere in un futuro prossimo, se il robot della Dishcraft, azienda con sede nella Silicon Valley, dovesse prendere piede.

L’innovazione avrebbe un impatto pesante sull’impiego se si pensa che oltre mezzo milione di persone lavorano come lavapiatti solo negli Stati Uniti.

Il sistema al momento funziona solo con ciotole e piatti, ma i fondatori, Linda Pouliot e Paul Birkmeyer, sperano di aumentare la potenzialità del robot e automatizzare anche il lavaggio di stoviglie e altri oggetti. La macchina è in grado di lavare i piatti che i lavoratori collocano in pila in un contenitore monitorato dal robot. Una volta raggiunto un certo livello, si accende una luce per far sapere ai dipendenti che possono portarli alla lavastoviglie.

Lì, la macchina raccoglie i piatti con dei magneti e utilizza uno strumento coperto in gomma capace di rimuovere i pezzi di cibo, prima di sciacquarli con acqua riciclata, utilizzando telecamere e sensori per assicurarsi che siano effettivamente puliti.

Il robot impila quindi i piatti per far sì che una persona possa disinfettarli.

Sembra che l’idea sia già apprezzata dai ristoranti. La creatrice del robot, Linda Pouliot, ha sottolineato così l’efficienza della sua creazione: “I robot non fanno pause e non vanno in vacanza”.

Finora, l’azienda ha raccolto 25 milioni di dollari in finanziamenti di venture capital.

