ME NE VO' A WUHAN - A VO' EUGANEO NESSUN NUOVO CASO DI CORONAVIRUS. IN UNO DEI PRIMI FOCOLAI SI FERMA IL CONTAGIO, PROPRIO COME A WUHAN, DOVE SI REGISTRANO SOLO 4 NUOVI CASI (SU 11 IN TUTTA LA CINA) - MENTRE IN SPAGNA E IN REGNO UNITO, DOVE FINO A POCHI GIORNI FA SI MINIMIZZAVA, I CASI SCHIZZANO: 5100 CONTAGI NEL PAESE DI SANCHEZ E 798 IN QUELLO DI JOHNSON, CHE PERÒ HA DI FATTO SMESSO DI FARE I TAMPONI AL ''GREGGE'', QUINDI LUI STESSO DICE CHE CE NE SARANNO ''ALMENO 10MILA''