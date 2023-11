24 nov 2023 09:12

NON CI SONO DUBBI: LA CYBERSICUREZZA È PROPRIO LA SPECIALITÀ DI MAURIZIO GASPARRI – NEL 2022, IL SENATORE DI FORZA ITALIA FINÌ AL CENTRO DELLE POLEMICHE PERCHÉ, IN DIRETTA TV, SEMBRÒ MOSTRARE LA PASSWORD DEL SUO TABLET, APPICCICATA CON LO SCOTCH NEL RETRO DEL DISPOSITIVO (IN REALTÀ, ERA UN MONITOR DELLA PRODUZIONE DI LA7) - UNO COSÌ NON POTEVA CHE FINIRE CON IL DIVENTARE PRESIDENTE DI UNA SOCIETÀ DI CYBERSECURITY, COME HA RIVELATO “REPORT”. UN INCARICO DI CUI NON HA INFORMATO PALAZZO MADAMA, E CHE POTREBBE FARGLI RISCHIARE LA DECADENZA - VIDEO