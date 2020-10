NON È MAI TROPPO TARDI PER TROMBARE! – SFATIAMO UN MITO: LE DONNE NON PERDONO INTERESSE A FARE SESSO CON L’AVANZARE DELL’ETÀ. LO RIVELA UNA RICERCA SU 3.200 DONNE PRESENTATO ALLA “NORTH AMERICAN MENOPAUSE SOCIETY”: SOLO UN QUARTO DELLE INTERVISTATE PENSA MENO AL SESSO CON L’ETÀ, IL 27% REPUTA UNA SCOPATA FONDAMENTALE PER LA PROPRIA VITA MENTRE IL 48% RACCONTA DI AVERE AVUTO UNA VITA SESSUALE SANA FINO ALLA…

DAGONEWS

Le donne perdono interesse a fare sesso con l’avanzare dell’età? Solo un mito. È quanto emerge da uno studio su 3.200 donne presentato alla “North American Menopause Society”: un risultato in contraddizione con diverse ricerche precedenti che avevano parlato di perdita di libido con l’avanzare dell’età. «Il problema è il tipo di approccio adottato -dicono i ricercatori – In questo caso non abbiamo confrontato i risultati in base all’età, ma abbiamo valutato come si sviluppa il desiderio nel tempo».

In realtà, per sintetizzare, le donne analizzate si possono dividere in tre gruppi. Circa un quarto delle donne (28%) ha iniziato a pensare meno al sesso con l’avanzare dell’età. Ma c’è un 27% che ammette che il sesso rimane molto importante. In comune queste donne CHE non hanno rinunciato alla loro vita sessuale, hanno il fatto di essere più istruite, di essere meno depresse e di essere state soddisfatte sessualmente prima di entrare nella mezza età. Ma la maggior parte delle donne si colloca al centro: hanno una vita sessuale sana fino a quando non sono entrate in menopausa, ma hanno gradualmente perso interesse durante i 50 e i 60 anni.

Ci sono una serie di fattori emotivi, fisici e psicologici che influenzano il modo in cui una donna vede il sesso. La maggior parte di questi fattori può essere suddivisa in quattro categorie:

problemi medici dovuti anche alla menopausa e al calo degli estrogeni. Il fattore psicologico:

l'abuso di sostanze, l’ansia o lo stress influiscono sul desiderio più di quanto possiamo immaginare.

C’è poi la società che influenza il rapporto della donna con il sesso. E infine il partner: le donne di mezza età possono vivere degli stravolgimenti in campo sentimentale che vanno a pregiudicare la loro vita sessuale.

