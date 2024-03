29 mar 2024 16:55

NON POTEVA ESSERE ALTRIMENTI: IL GIOCO PREFERITO DA GIORGIA MELONI È IL CALCIO-BALILLA! – LA PREMIER VISITA I MILITARI ITALIANI IN LIBANO E, DOPO AVER APERTO UN UOVO DI PASQUA E SCATTATO QUALCHE SELFIE DI RITO, SI È MESSA A GIOCARE A BILIARDINO. ALMENO, I SOLDATI L'HANNO RICONOSCIUTA E NON L'HANNO SCAMBIATA CON LA "SEGRETARIA PADRONA", PATRIZIA SCURTI, COME IL PRIMO MINISTRO LIBANESE – IL VIDEO DELLA MELONA E LE PRESE PER I FONDELLI DEI TWITTAROLI: “CONTROLLATE CHE NON RULLI!”; “SE LA BATTONO LI MANDA IN UCRAINA?”