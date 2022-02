silvio berlusconi marta fascina - diva e donna marzo 2020

Dagoreport

Non prendete impegni per il prossimo 21 marzo, giorno di inizio della primavera: siete tutti invitati al matrimonio di Silvio Berlusconi e della sua giovane "badante" Marta Fascina. Ad Arcore il profumo delle margherite s'intreccerà con quello dei fiori d'arancio!

Berlusconi non ha mai mostrato una particolare propensione per la monogamia figuriamoci per quella "obbligata" da un matrimonio. Ma il Cav è invecchiato, stanco, ridotto a un cencio rispetto al ghepardo sventrapapere che abbiamo conosciuto. La comprensibile e umana paura di morire in solitudine lo spinge a salire all'altare un'ultima volta. A 85 anni i problemi di salute si sono moltiplicati, gli acciacchi sono diventati frequenti e, nei giorni del voto per il Quirinale, è stato ricoverato in gravi condizioni al San Raffaele.

silvio berlusconi marta fascina - diva e donna 4 marzo 2020

Il Cav è stato in coma per quattro giorni (due in stato vegetativo, due in coma farmacologico). E' in quei giorni, mentre Berlusconi sembrava vicino al trapasso, che Marta Fascina ha avanzato la richiesta di convolare a nozze. Anche perché "matrimonio" fa sempre rima con "patrimonio". E se da fidanzata basta una telefonata per essere congedata (pur sempre con consistente buonuscita, come nel caso della Pascale), da moglie l'uscita di scena diventa più complessa (e onerosa).

Ma come è arrivata Marta Fascina nella vita di Silvio? La 32enne conobbe il suo idolo allo stadio, durante una partita del Milan, di cui è tifosissima. Si presentò come una sfegatata sostenitrice rossonera, pazza di Forza Italia e incantata dalla figura del "Presidente": il solito catalogo di argomenti, da sussurrare alle grandi orecchie del Cav, che ha spianato la strada a tante signorine prima di lei.

gli auguri di san valentino di silvio berlusconi e marta fascina

Dopo quel fortuito incontro a San Siro ne seguirono altri, dicono i bene informati. Uno di questi, avvenuto nella residenza di Arcore, fu "intercettato" dall'allora badante-in-chief, Francesca Pascale. Un incrocio pericoloso che mandò su tutte le furie la gelosissima "Calippa" che cacciò di casa Marta Fascina senza troppi complimenti.

silvio berlusconi allo stadio del monza con marta fascina 3

Il destino, però, era segnato. La bionda Fascina, nata in Calabria ma cresciuta a Portici, inizia la sua scalata: lavora all'ufficio stampa del Milan, collabora con "il Giornale" e, nel 2018, viene eletta alla Camera per Forza Italia scippando un seggio sicuro a Nunzia De Girolamo.

Berlusconi decise di fare di Villa Maria il suo nido d'amore con Francesca Pascale, per fare di Arcore la villa di rappresentanza politica. O almeno questo è ciò che il Cav disse alla "Calippa". Ma con un abile colpo da filibustiere della gnocca, Berlusconi spostò la Pascale a Villa Maria per incontrare segretamente Marta Fascina ad Arcore.

silvio berlusconi allo stadio del monza con marta fascina 2

La loro relazione crebbe fino a quando, il 3 marzo 2020, "Diva & Donna" pubblicò un servizio fotografico che ritraeva Silvio Berlusconi e Marta Fascina in un resort di lusso in Svizzera, dove il Cainano andò a sottoporsi a un check-up definitivo, dall'alluce al parrucchino. Dopo quelle foto, l'astro già appannato di Francesca Pascale si offuscò definitivamente. La napoletana si imbizzarrì, capì di essere stata silurata e pretese un comunicato ufficiale da Forza Italia, che fu consegnato alle agenzie il 4 marzo, per annunciare la fine della relazione.

SILVIO BERLUSCONI E MARTA FASCINA FESTEGGIANO SAN VALENTINO

Da allora, la rampante Marta Fascina ha preso possesso del cuore di Berlusconi e di tutti i suoi organi. Molto vicina a Licia Ronzulli, la biondina è entrata nelle grazie anche di Marina Berlusconi (che è il vero gendarme a guardia del Cav).

BERLUSCONI, VOCI DI MATRIMONIO CON MARTA FASCINA. FRANCESCA PASCALE: "AUGURI, FUMERÒ UN JOINT ALLE NOZZE"

Lorenzo De Cicco per www.repubblica.it

Il rumor rimbalza da Arcore. L'ha riportato oggi Libero. E fonti di Forza Italia confermano: c'è aria di matrimonio tra Silvio Berlusconi, 85 anni, e la deputata azzurra Marta Fascina, 32. L'ipotesi, racconta chi ha parlato con il Cav in questi giorni, non è priva di fondamento. La relazione con Fascina dura da un paio d'anni e "il presidente vorrebbe in qualche modo formalizzarla".

berlusconi fascina

Mancano solo le partecipazioni? In realtà ci sono altri aspetti oggetto di trattative sottotraccia. C'è la questione, non secondaria, dell'eredità. E vanno tenute in conto le reazioni dei figli di Berlusconi. Secondo fonti di FI non sarebbero contrari, previo accordo pre-matrimoniale. Insomma, le nozze sono più di un gossip.

Francesca Pascale, grande ex di Berlusconi - la love story è durata dal 2009 al 2019 - assicura che non porta rancore, anzi: "Auguri! - risponde - Come al solito il 'pres' ci dimostra che l'amore non ha età. Ha quasi novant'anni, ma crede ancora nell'amore". Lei che nel 2014 dichiarava "a Berlusconi chiedo tutti i giorni di sposarmi", confida di non avere mai puntato veramente alle nozze.

MARTA FASCINA SILVIO BERLUSCONI - FOTO CHI

"Era una chiacchiera, per i media. Poi certo, quando si è innamorati è normale pensare a qualcosa che unisca di più il rapporto. Ma poi si cresce e si cambia. Si cambiano anche sogni e obiettivi. Viva Dio!".

Quindi, "nessun rancore, sono felice che il presidente abbia una condizione sentimentale che lo porta alla tranquillità. Io gli voglio ancora bene, è stata la persona più importante in una fase difficile della mia vita, quando uno ha vent'anni e non è più nell'adolescenza e nemmeno nella maturità. Se mi dovessero invitare, ci andrò alle nozze. E fumerò un joint, per disobbedienza civile". Ride

