SILVIO BERLUSCONI PRENDE CARTA E PENNA: “IL RAPPORTO DI AMORE, STIMA E RISPETTO CHE MI LEGA ALLA SIGNORA MARTA FASCINA È COSÌ PROFONDO E SOLIDO CHE NON C’È BISOGNO DI FORMALIZZARLO CON UN MATRIMONIO”. NON SMENTISCE PERÒ CHE CI SARÀ UN GRANDE EVENTO IL 21 MARZO, MA PRECISA SOLO CHE NON SARÀ UNA CERIMONIA DI NOZZE. ERGO, SARÀ UN “MATRIMONIO NON-MATRIMONIO”. NOZZE ALTERNATIVE? MAGARI UN RITO CELTICO?

DAGONOTA

silvio berlusconi marta fascina

È la giornata delle smentite che non smentiscono. Non solo Francesco Totti, ci si mette anche Silvio Berlusconi.

E come il “Pupone”, anche l’ex sire di Hard-Core poteva risparmiarsi la fatica. Il Cav, infatti, non nega che ci sarà un grande evento il 21 marzo, come rivelato da Dagospia, dice solo che non sarà una cerimonia di nozze.

Ergo, sarà un “matrimonio non matrimonio”. Nozze alternative? Magari un rito celtico? Potrebbe essere l’ennesima furbata del Cav per accontentare la sua badante Marta Fascina.

LA “SMENTITA” DI SILVIO BERLUSCONI

“Il rapporto di amore, di stima e di rispetto che mi lega alla signora Marta Fascina è così profondo e solido che non c’è alcun bisogno di formalizzarlo con un matrimonio. Le indiscrezioni comparse oggi sugli organi di stampa non rispondono dunque a verità.

marta fascina 1

Ma proprio perché si tratta di un legame così profondo e così importante, assieme a Marta sto progettando per un prossimo futuro di festeggiarlo come merita, con un appuntamento che coinvolgerà i miei figli e gli amici a me cari”.

