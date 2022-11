30 nov 2022 15:27

NON E’ CHIUSA LA TELENOVELA TARALLO-LOSITO - IL PM ACCUSA IL PRODUTTORE ALBERTO TARALLO DI AVER FALSIFICATO IL TESTAMENTO DI TEODOSIO LOSITO IMPOSSESSANDOSI DI UN PATRIMONIO MILIONARIO. LO AVREBBE FATTO SCRIVENDO, DI SUO PUGNO, L'INTERO DOCUMENTO DOPO LA MORTE DEL COMPAGNO AVVENUTA L'8 GENNAIO DEL 2019 – LA PROCURA LO ACCUSA PER FALSITÀ IN TESTAMENTO OLOGRAFO E IN SCRITTURA PRIVATA: UNA DOPPIA IMPUTAZIONE PER CUI È ARRIVATA LA CHIUSURA DELLE INDAGINI - TARALLO È GIA’ USCITO INDENNE DALL'INDAGINE MADRE, QUELLA PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO…