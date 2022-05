NON C’È MET GALA CHE SI DISPREZZI SENZA I SOLITI PERVESTITI - NICKI MINAJ METTE LE ZINNE SUL RED CARPET – KATY PERRY MORTIFICATA IN UNA TENDA NERA – VERSACE VESTE EMILY RATAJKOWSKI DA GITANA E RIESCE NELL’IMPRESA DI RENDERLA PIATTA COME UNA TAVOLA DA SURF - GEMMA CHAN VERSIONE LAMPADARIO – BILLIE EILISH E IL LOOK ANNACQUATO ISPIRATO ALLA “GILDED AGE” – JARED LETO SCAMBIATO PER UN MISTERIOSO UOMO TRAVESTITO DA PESCE-ALIENO CON LE SQUAME (MA LUI È IL GEMELLO DI ALESSANDRO MICHELE) - ERIC ADAMS E L’APPELLO CONTRO LE ARMI SUL VESTITO - TOM FORD SFANCULA IL TEMA DELLA SERATA - LA POLEMICA SU HILLARY CLINTON SENZA MASCHERINA MENTRE... VIDEO

DAGONEWS

nicki minaj 3

Al Met Gala hanno fatto irruzione i soliti pervestiti. In prima fila c’è Nicki Minaj che è riuscita per un pelo a non mostrare le tette sul red carpet. Il bustino era così piccolo che non è riuscito a contenere le grazie della cantante che ha rischiato di esplodere: «L'unica cosa non pianificata del mio look sono le tette che spuntano fuori dal corpetto. Hanno fatto la coppa un po' piccola - ha scherzato Minaj - Godetevi queste tette, perché non le vedrete mai più». Non è andata meglio a Emily Ratajkowski abbigliata con un Versace vintage che è riuscito nella rara impresa di imbruttirla e di farla sembrare senza seno.

fredrik robertsson

La “tenda” di Katy Perry ha solo mortificato le forme della cantante mentre la modella Winnie Harlow sembrava uno strano insetto con tanto di corna in testa. Gemma Chan con un lampadario al posto della gonna. Billie Eilish in Gucci si è ispirata alla “Gilded Age”, ma l’abito è disastroso: corsetto che, volutamente, le portava le tette in gola, colori spenti e un fiore tristissimo piazzato sul décolleté.

Le curiosità

Jared Leto è stato scambiato per un misterioso uomo travestito da pesce-alieno con le squame: lo svalvolone in passerella era un certo Fredrik Robertsson, che su Instagram si presenta come “Creative Dictator”. In realtà Jared si è presentato in passerella come il gemello di Alessandro Michele e i due hanno sfilato insieme in un simpatico gioco di specchi.

gemma chan winnie harlow katy perry emily ratajkowski

Eric Adams, il sindaco di New York, si è presentato sul red carpet lanciando un messaggio politico. Nella parte posteriore della giacca c’era un appello per lo stop alle armi con tanto di pistola barrata e la scritta: "End Gun Violence".

Infine Tom Ford, co-presidente del Met Gala del 2022, ha lasciato tutti interdetti quando ha deciso di sfanculare il tema della serata sostenendo che, in realtà, all’evento non esistono danno davvero delle indicazioni su come un tema (ma come?). E infatti lui si è presentato in un elegante smoking: «Preferisco lo stile semplice e chic».

hillary clinton al met gala

Non è passata inosservata Hillary Clinton, fototografata sul red carpet senza mascherina mentre un membro del suo staff di colore indossava un dispositivo di protezione mentre le aggiustava la coda.

La foto ha fatto scattare la solita polemicuccia: «Guarda come le persone di colore tengono la mascherina mentre i ricchi liberali, molti dei quali teoricamente supportano le restrizioni draconiane, si presentano senza mascherina a questi eventi».

hillary clinton al met gala

