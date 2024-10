31 ott 2024 15:12

NON SAPEVO DI ESSERE INCINTA – CAOS ALL’OSPEDALE PARINI DI AOSTA DOVE, PER UN PROBLEMA AL SOFTWARE, SONO STATI INVERTITI I RISULTATI DEI TEST DI GRAVIDANZA NEL LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE - L’ERRORE HA INTERESSATO UNDICI DONNE: ALCUNE RISULTAVANO ESSERE IN STATO INTERESSANTE ANCHE SE NON LO ERANO. ALTRE ERANO IN ATTESA DI UN BEBÈ, MA DAI RISULTATI NON ERANO INCINTE – L’ALLARME È SCATTATO QUANDO...