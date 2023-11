NON SI PUO’ MORIRE COSI’ - INCIDENTE SUL LAVORO IN UNA AZIENDA DI SURGELATI A PIEVE DI SOLIGO, VICINO TREVISO: UN'OPERAIA DI 26 ANNI, GRISHAJ ANILA, PERDE LA VITA: SAREBBE RIMASTA INCASTRATA IN UN MACCHINARIO – LA FAMIGLIA DELLA RAGAZZA E’ SOTTO CHOC: IL PADRE SI È PRECIPITATO FUORI DALLO STABILIMENTO E HA DATO IN ESCANDESCENZE DAVANTI AI CANCELLI, PRENDENDO A CALCI ALCUNE FIORIERE - L’INCIDENTE RICORDA DA VICINO LA MORTE DI LUANA D’ORAZIO, L’OPERAIA 22ENNE MORTA STRITOLATA DENTRO UN ORDITOIO IN UN’AZIENDA TESSILE A PRATO…

Pochi istanti per portare via, per sempre, una ragazza di 26 anni alla famiglia e agli amici. Era al lavoro, in un’azienda in provincia di Treviso, la «Bocon» di Pieve di Soligo. Poi, d’un tratto, la testa è rimasta incastrata in un macchinario per l’imballaggio della merce. La pressa l’ha colpita al collo, schiacciandole le vertebre cervicali. Anila Grishaj, non ha avuto nemmeno il tempo di reagire.

I colleghi di lavoro l’hanno trovata in piedi, priva di sensi, intrappolata da un congegno che pare fosse stato solo recentemente acquistato dall’azienda, specializzata nel commercio dei surgelati. Subito è partito l’allarme ai soccorsi ma quando vigili del fuoco, medico e infermieri sono arrivati, per lei non c’era più nulla da fare. Inutile ogni tentativo di rianimazione.

Per ora poco trapela dagli investigatori: il macchinario, posto sotto sequestro, potrebbe essere entrato in azione per errore proprio mentre la giovane, che era dipendente della «Bocon» da anni, stava eseguendo un controllo; un’altra ipotesi è che potrebbe essere stato utilizzato in maniera impropria.

La famiglia sotto choc davanti allo stabilimento: tensione

Sconvolta e sotto choc la famiglia di Anila: avvertito dell’improvvisa morte della figlia (con forte e colpevole ritardo), il padre si è precipitato fuori dallo stabilimento e ha dato in escandescenze davanti ai cancelli, prendendo a calci alcune fioriere. Per calmare lui e i parenti che lo avevano accompagnato sono dovuti intervenire i carabinieri. «Ho avvisato io la famiglia di quanto era accaduto — ha raccontato il sindaco di Pieve di Soligo, Stefano Soldan — e sono rimasto a portare la vicinanza dell’amministrazione a queste persone, distrutte dal dolore. Era una situazione molto difficile, la loro è stata una reazione naturale in un momento drammatico.

Il caso di Luana D'Orazio e un altro incidente mortale a Ravenna

Sono stati in molti a tornare con la memoria al 2021, a una tragedia simile, e un simile sorriso spezzato. L’incidente, infatti, ricorda da vicino la morte di Luana D’Orazio, l’operaia 22enne morta stritolata dentro un orditoio in un’azienda tessile a Prato: era finita dentro l’ingranaggio di un macchinario che, emerse poi, era stato modificato. Nel Trevigiano, tutti i sindacati, hanno chiesto di fare al più presto chiarezza, in particolare sui protocolli di sicurezza: «Non si può morire così, sul lavoro, a 26 anni».

C’è stato anche un altro incidente mortale sul lavoro: un operaio di 59 anni ha perso la vita all’interno del polo chimico di Ravenna, colpito da un escavatore, intorno a mezzogiorno. Dalle prime ricostruzioni, pare che sia stato investito da un collega, dopo essere sceso dal veicolo per chiedere informazioni.

