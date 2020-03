NON SOLO ANZIANI - IN BELGIO MUORE DI CORONAVIRUS UNA BIMBA DI 12 ANNI: È LA VITTIMA PIÙ GIOVANE D’EUROPA - IL VIROLOGO EMMANUEL ANDRÉ: “E' UN EVENTO MOLTO RARO MA CHE CI HA SCONVOLTI” - LO STATO DI SALUTE DELLA RAGAZZINA, RISULTATA POSITIVA AL CORONAVIRUS, È PEGGIORATO DOPO TRE GIORNI DI FEBBRE…

terapia intensiva

CORONAVIRUS: BELGIO, 'MUORE BIMBA 12 ANNI'

(ANSA) - Una bimba di 12 anni è morta in Belgio a causa del coronavirus. Lo hanno annunciato oggi le autorità sanitarie locali stando a quanto scrive l'agenzia di stampa Belga. "E' un evento molto raro ma che ci ha sconvolti", ha detto il virologo Emmanuel André nel corso della consueta conferenza stampa, scrive Le Soir. Lo stato di salute della giovane, risultata positiva al coronavirus, è peggiorato dopo tre giorni di febbre, ha aggiunto il virologo Steven Van Gucht, precisa la Belga.

CORONAVIRUS: BELGIO, 12ENNE È VITTIMA PIÙ GIOVANE D'EUROPA

(ANSA) - La bimba di 12 anni morta in Belgio a causa del Coronavirus è la più giovane vittima in Europa. Lo scrive il quotidiano Belga Le Soir ricordando che in Francia si è registrato il decesso di un'adolescente di 16 anni e in Portogallo di un ragazzo di 14 anni.

terapia intensiva coronavirus 1

CORONAVIRUS: BELGIO, 705 MORTI E 12.775 POSITIVI IN TOTALE

(ANSA) - In Belgio nel corso delle ultime 24 ore si sono registrati 98 decessi dovuti al Coronavirus. Lo scrive l'agenzia di stampa Belga precisando che altri 94 altri decessi sono stati registrati nei giorni precedenti per un totale di 705 morti. Lo ha annunciato il Centro di crisi e le autorità sanitarie locali. Per quanto riguarda i nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore si sono registrati 876 nuovi casi, di cui 467 nelle Fiandre, 189 à Bruxelles e 203 in Vallonia. Il Belgio conta complessivamente 12.775 casi confermati, scrive Le Soir.