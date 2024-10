29 ott 2024 19:24

NON SOLO MILANO, ANCHE ROMA HA I SUOI SPIONI – LA PROCURA DELLA CAPITALE INDAGA SU UN GRUPPO DI EX APPARTENENTI ALLE FORZE DI POLIZIA CHE AVREBBE SVOLTO ATTIVITÀ DI DOSSIERAGGIO, VIOLANDO LE BANCHE DATI DELLO STATO PER ESTRARRE NOTIZIE RISERVATE SU POLITICI E IMPRENDITORI – LA “BANDA”, CHIAMATA “SQUADRA FIORE”, LAVOREREBBE ANCHE PER COMMITTENTI ESTERI – L'INCHIESTA, CHE VIAGGIA IN PARALLELO A QUELLA SU EQUALIZE ED È COORDINATA DALLA PROCURA NAZIONALE ANTIMAFIA, È SCATTATA NELLA PRIMAVERA SCORSA – LA SOCIETÀ AVEVA UFFICI A NEW YORK, SEDE LEGALE IN FLORIDA E BASE OPERATIVA AI PARIOLI – INDIVIDUATI 5 APPARTENENTI ALLA STRUTTURA CLANDESTINA...