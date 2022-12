27 dic 2022 09:14

NON TEMO IL COVID IN SÉ, TEMO IL COVID IN ME - LA CINA ANNUNCIA LA RIMOZIONE DELL'OBBLIGO DI QUARANTENA PER I VIAGGIATORI STRANIERI, PER I QUALI SARANNO FACILITATE ANCHE LE RICHIESTE DI VISTO PER ENTRARE NEL PAESE. È L'ULTIMO COLPO DI SPUGNA DI XI JINPING, CHE HA ORMAI MANDATO A PUTTANE LA STRATEGIA "ZERO COVID". IL GUAIO È CHE È LA POPOLAZIONE CINESE A NON AVERE L'IMMUNITÀ, PER VIA DELLE RESTRIZIONI RIGIDE DI QUESTI ANNI E DEL FATTO CHE I VACCINI MADE IN CHINA SONO ACQUA FRESCA. NON A CASO, IL GIAPPONE HA IMPOSTO L'OBBLIGO DI TAMPONE PER CHI ARRIVA DAL PAESE DEL DRAGONE