Dagotraduzione da Gizmodo

Questa settimana, in un piccolo studio clinico, gli scienziati hanno iniziato un trattamento sperimentale contro il cancro che si basa su un nuovo tipo di alleato. Il trattamento utilizza un virus progettato per uccidere selettivamente le cellule tumorali, amplificando anche la risposta immunitaria del corpo al cancro. La speranza è che questa terapia possa aiutare le persone con tumori solidi avanzati, in combinazione con altri farmaci esistenti.

Il virus CF33-hNIS, chiamato anche Vaxinia, è stato originariamente creato dai ricercatori del City of Hope National Medical Center in California. Ora è sviluppato congiuntamente con la società Imugene Limited.

Vaxinia è classificato come un virus oncolitico, il che significa che preferisce colpire e infettare le cellule tumorali. Gli scienziati speravano da più di un secolo di usare questo tipo di virus per uccidere direttamente le cellule tumorali, ma finora il successo era stato scarso. Negli ultimi anni, alcune squadre hanno deciso di esplorare un piano di attacco leggermente diverso. Questo virus geneticamente modificato non solo infetta e danneggia le cellule tumorali, ma costringe anche queste cellule a diventare più riconoscibili per il sistema immunitario.

Questa strategia, sperano i ricercatori, consentirà quindi ad altri trattamenti che potenziano anche la nostra risposta immunitaria alle cellule tumorali di essere più efficaci, in particolare contro i tumori solidi difficili da colpire. Questi trattamenti sono noti collettivamente come immunoterapia. Nei primi esperimenti sugli animali e in quelli di laboratorio, è stato dimostrato che il virus riduce le dimensioni dei tumori del colon, dei polmoni, della mammella, delle ovaie e del pancreas.

«Ora è il momento di potenziare ulteriormente il potere dell'immunoterapia e crediamo che CF33-hNIS abbia il potenziale per migliorare i risultati per i nostri pazienti nella loro battaglia contro il cancro», ha affermato Daneng Li, ricercatore capo dello studio, assistente professore del dipartimento di City of Hope di oncologia medica e ricerca terapeutica, in una dichiarazione.

Vaxinia sarà testato in uno studio di Fase I su 100 pazienti oncologici con tumori solidi metastatici o avanzati che hanno provato almeno altri due trattamenti. I gruppi riceveranno Vaxinia da solo o in combinazione con pembrolizumab, un farmaco immunoterapico.

Gli studi di fase I hanno lo scopo esplicito di testare la sicurezza e la dose ottimale di un trattamento sperimentale, non di provare definitivamente che un trattamento funziona. Ma i ricercatori terranno traccia se i pazienti sembrano rispondere a Vaxinia, se i loro tumori stanno progredendo e quale sarà il loro tasso di sopravvivenza nei prossimi anni, tutti dati che promuoveranno o distruggeranno qualsiasi piano per ulteriori ricerche cliniche. Il processo dovrebbe essere completato entro l'inizio del 2025.