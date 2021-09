28 set 2021 15:28

NUOVI GUAI PER FEDEZ - IL MARITO DI CHIARA FERRAGNI È INDAGATO A ROMA CON L’ACCUSA DI DIFFAMAZIONE AGGRAVATA NEI CONFRONTI DI PIETRO MASO. IL MOTIVO DELLA DENUNCIA È IL BRANO “NO-GAME FREESTYLE”, IN CUI IL RAPPER CITAVA LA VICENDA PROCESSUALE DI MASO (TORNATO LIBERO NEL 2015 DOPO AVER SCONTATO 30 ANNI PER AVER UCCISO I GENITORI) - IL PASSAGGIO INCRIMINATO: “FLOW DELICATO, PIETRE DI RASO, SALUTI A FAMIGLIA DA PIETRO MASO, LA VITA TI SPRANGA SEMPRE A TESTA ALTA COME QUANDO ESCE SANGUE DAL NASO” - VIDEO