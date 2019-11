OGNI TANTO UNA BELLA NOTIZIA – A PARMA UN RAGAZZO SENEGALESE, DISOCCUPATO, TROVA UN ROLEX DAYTONA PER STRADA, LO RESTITUISCE E VIENE ASSUNTO DAL PROPRIETARIO, UN IMPRENDITORE DELLA ZONA – MADOU GAYE HA VISTO LA CUSTODIA MENTRE STAVA PASSEGGIANDO, È ANDATO IN UNA GIOIELLERIA E QUANDO GLI HANNO DETTO CHE L’OROLOGIO VALEVA 30MILA EURO È CORSO DAI CARABINIERI…

Da “la Stampa”

madou gaye con l'imprenditore a cui ha restituito il rolex

Ha tutta l' aria di una favola con tanto di lieto fine, eppure è una storia vera: un giovane straniero disoccupato trova un oggetto di grande valore, fa in modo di restituirlo al proprietario e quest' ultimo, per ringraziarlo, lo assume nella propria azienda risolvendogli buona parte dei suoi problemi. E' accaduto a Parma, dove un imprenditore del Mantovano ha smarrito un orologio Rolex, un Daytona d' oro da trentamila euro cui era particolarmente legato non solo per il valore innegabile dell' oggetto, ma anche per una questione affettiva.

rolex daytona d'oro 4

Solo un caso fortunato ha voluto che a notare l' orologio per la strada sia stato un ragazzo di 22 anni di origini senegalesi, Madou Gaye, che anziché approfittarsene ha deciso di portarlo alla stazione dei carabinieri più vicina perché potessero riconsegnarlo al suo legittimo possessore. Quest' ultimo, senza tante speranze di poter più rimetterselo al polso, il 9 novembre scorso aveva denunciato lo smarrimento ai carabinieri di Marmirolo, nel Mantovano, dove risiede.

rolex daytona d'oro3

22 anni, disoccupato

Ignorava che nel frattempo il prezioso orologio fosse stato recuperato, ma quando ha avuto la buona notizia dai militari ha voluto incontrare il giovane e, una volta saputo che era senza lavoro, gli ha proposto di assumerlo nell' azienda di sua proprietà. Tutto è cominciato un paio di settimane fa in una centralissima via del capoluogo emiliano dove il ragazzo senegalese stava passeggiando: ha un certo punto ha notato sul terreno una piccola custodia color verde scuro e, una volta apertala, si è ritrovato fra le mani l' orologio.

rolex daytona d'oro1

L' ha portato nella gioielleria più vicina perché gli dessero un' idea del genere di prezioso ed è stato allora che ha potuto rendersi conto del valore effettivo dell' oggetto: quel Rolex valeva decine di migliaia di euro e lui non ci ha pensato due volte. L' ha preso con sé e si è recato al comando dei carabinieri di Parma. I militari hanno fatto qualche ricerca, confrontando l' orologio con quello di cui era stato denunciato lo smarrimento, hanno accertato che si trattava proprio di quello e hanno rintracciato il proprietario.

rolex daytona d'oro

Quest' ultimo ha voluto incontrare il ragazzo e lo ha raggiunto a Parma, dove si è fatto raccontare le sue difficoltà e che vita facesse, per poterlo ricompensare. Madou Gaye, che vive nel nostro Paese in regola con le norme sull' immigrazione, gli ha detto di essere disoccupato e l' imprenditore ha pensato di assumerlo nella sua azienda. Il giovane ha accettato e ha potuto cominciare a lavorare come operaio.