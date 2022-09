16 set 2022 19:28

OGNUNO HA I SUOI GEORGE FLOYD - IN IRAN UNA RAGAZZA È MORTA DOPO ESSERE STATA FERMATA PERCHÉ NON INDOSSAVA IL VELO – MAHSA AMINI AVEVA 22 ANNI ED ERA IN VACANZA A TEHERAN, QUANDO GLI AGENTI DELLA “ERSHAD”, LA TERRIBILE POLIZIA MORALE, L’HANNO FERMATA E PORTATA IN UN CENTRO DI DETENZIONE. DOPO DUE ORE ERA IN OSPEDALE, IN COMA, E POCO DOPO È MORTA. LA SCOMPARSA HA SCATENATO UN’ONDATA DI PROTESTE, CHE TIRANO IN BALLO L’AYATOLLAH KHAMENEI: "COSA DICE IL LEADER SUPREMO, CHE HA GIUSTAMENTE DENUNCIATO LA POLIZIA STATUNITENSE PER LA MORTE DI GEORGE FLOYD?”