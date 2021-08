30 ago 2021 15:53

ORA I "NO GREEN PASS" SI SONO MESSI A MENARE LE MANI - UN VIDEOREPORTER DI "REPUBBLICA" È STATO PRESO A PUGNI IN FACCIA E MINACCIATO ("TI TAGLIO LA GOLA SE NON TE NE VAI"). A ROMA, UNA GIORNALISTA DI "RAI NEWS 24", È STATA AGGREDITA ALL'URLO DI "TERRORISTA" - DUREGHELLO, PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ EBRAICA DI ROMA: "LO SHITSTORMING NEI CONFRONTI DI 'LEGGO' E LE AGGRESSIONI AI CRONISTI SONO SPIA DI UN SENTIMENTO D'ODIO" - VIDEO