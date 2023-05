DA ORIENTE CON FURORE – UN PICCOLO PAESINO IN SVIZZERA, ISELTWALD, È INVASO DAI TURISTI COREANI, GIAPPONESI E VIETNAMITI. IL MOTIVO? UNA SERIE TV NETFLIX ("CRASH LANDING ON YOU") GIRATA NEL BORGO DI 400 ANIME – I PULLMAN SCARICANO SENZA SOSTA ORDE DI TURISTI CHE SI VOGLIONO FOTOGRAFARE SULLA RIVE DEL LAGO DI BRIENZ, DOVE È AMBIENTATA LA SCENA PIÙ STRUGGENTE DELLA SERIE MA GLI ABITANTI NE HANNO LE PALLE PIENE...

Estratto dell’articolo di Francesca Pierantozzi per “il Messaggero”

Per i 400 abitanti di Iseltwald, ridente paesino sulle rive del lago di Brienz, non lontano da Berna, è stata una rivoluzione. Lenta ma inesorabile: prima qualche gruppo, poi qualche pullman, poi i viaggi organizzati, alla fine un flusso continuo, dalla Corea del Sud, Giappone, Vietnam.

Nell'ultimo anno sono venuti in 400mila a farsi fotografare sul pontile immortalato da una delle scene più struggenti di «Crash Landing on you» serie Netflix che vede protagonisti una copia di giovani coreani, lei del Sud, lui del Nord. Alla fine, qualche giorno fa il sindaco si è visto costretto a correre ai ripari: numero chiuso in paese, dazio da pagare per avventurarsi sul pontile, entra solo chi ha pre-riservato un posto in pullman, facilitazioni per chi resta a dormire.

È l'effetto Netflix, o più in generale, l'effetto fiction. Che nel caso di Iseltwald è andato ben oltre le normali ricadute di cineturismo che film o serie famosi provocano sui luoghi delle riprese. In Italia gli esempi sono molti, dalla Sicilia di Montalbano, che tra Scicli e Punta Secca è diventata meta di tour organizzati, alla Viterbo del Maresciallo Rocca, l'Elba di Marciana Marina di Barlume o la Città della Pieve cornice delle vicende de I Carabinieri.

[…] La storia, un Romeo e Giulietta versione asiatica, ha un'appendice importante in Svizzera. La trama è accattivante: lei, ricca ereditiera sudcoreana, finisce col parapendio per errore oltre il 38esimo XX parallelo, nella zona smilitarizzata al confine con il Nord.

Le viene in soccorso il bel soldato nordcoreano Ri-Jeonj-hyeok, che l'aiuta a tornare a casa. Lui è in realtà un pianista, che ha studiato in Svizzera. Dove? A Iseltwald.

Sul pontile che si appoggia sulle acque placide del lago, tramonto perfettamente inquadrato sullo sfondo, si svolge una scena indimenticabile tra i due. Il luogo è subito diventato meta di pellegrinaggio. È ormai perfino repertoriato con una puntina rossa su Google map («Crash Landing on you, film location»).

[…] Per scoraggiare i fan, il sindaco ha introdotto un pedaggio di 5 franchi svizzero per chiunque voglia farsi un selfie sul pontile, incluse le sempre più numerose coppie di sposi. Nel frattempo si sono mobilitati commercianti e lavoratori del settore alberghiero, ottenendo che i fan asiatici della serie che oltre alle foto restano a dormire, mangiare e fare acquisti in paese potranno essere rimborsati del biglietto del pontile. […]

