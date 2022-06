15 giu 2022 16:48

ORMAI DISNEY WORLD È ROBA DA RICCHI – IL COLOSSO DEL TOPOLINO PROPONE UN VIAGGIONE SOLO PER PAPERONI: PER 110MILA DOLLARI POTRESTE ESSERE TRA I 75 CHE VISITERANNO I 12 PARCHI DIVERTIMENTO IN UN VIAGGIO SOLO - SI PARTIRÀ DA LOS ANGELES IL 9 AGOSTO 2023 E SI CIRCUMNAVIGHERÀ IL GLOBO SU UN BOEING 757 - I VIAGGIATORI DORMIRANNO NEGLI HOTEL DEI PARCHI DIVERTIMENTO, TRA CUI IL NUOVISSIMO "THE ART OF MARVEL" DI NEW YORK...