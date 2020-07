OSTIA SCONSACRATA - IL BAMBINO CHE IL ROM HA PROVATO "A VENDERE" IN SPIAGGIA E’ SOTTO CHOC: DENUTRITO E SPORCO NON PARLA CON NESSUNO – PRESUMIBILMENTE DEVE AVER SUBITO DIVERSI TRAUMI E ABUSI: ORA IL MINORE È AFFIDATO AI SERVIZI SOCIALI E PROBABILMENTE NON RIENTRERÀ IN FAMIGLIA A BREVE - IL VIDEO DELL’ARRESTO DEL 25ENNE CHE HA CHIESTO ESPLICITAMENTE A UN UOMO: "VUOI FARE SESSO CON LUI?" - VIDEO

Alessia Strinati per leggo.it

arresto del rom che offriva un bimbo di 2 anni ai turisti a ostia 9

Non riesce a parlare il bambino rom di 3 anni che il padre provava a vendere a Ostia sulla spiaggia tra i bagnanti come se fosse un oggetto. L'uomo ha portato in spiaggia il piccolo che indossava solo delle mutandine, era denutrito, sporco e piangeva in modo disperato quando gli agenti di polizia lo hanno preso con loro.

arresto del rom che offriva un bimbo di 2 anni ai turisti a ostia 11

Il bambino, scrivono Moira Di Mario e Raffaella Troili sul Messaggero, non parla e ora gli psicologi e i medici che lo hanno in cura stanno cercando di capire se il mutismo sia legato allo choc o a una patologia. Presumibilmente deve aver subito diversi traumi, secondo i medici, per questo tutte le analisi del caso per capire se è stato vittima di abusi vengono condotte con grande delicatezza per evitare di turbare ulteriormente il bimbo. Ora il minore è affidato ai servizi sociali e probabilmente non rientrerà in famiglia a breve.

arresto del rom che offriva un bimbo di 2 anni ai turisti a ostia 8

Il papà, un rom di 23 anni, risiedeva nel complesso Le Salzare, serpentone di cemento armato sul lungomare degli Ardeatini finito spesso sotto i riflettori per smaltimento illegale di rifiuti, spaccio di stupefacenti e roghi tossici sotto le finestre degli appartamenti. Una zona degradata abitata principalmente da rom e bosniaci in cui si vive in condizioni di estremo disagio, con case abitate e condizioni igienico-sanitarie disastrose.

Da lì l'uomo è partito con suo figlio mezzo nudo e lo ha portato in spiaggia provando a venderlo a dei bagnanti: chiedeva soldi in cambio di abusi sul piccolo. A un uomo ha chiesto esplicitamente: «Vuoi fare sesso con lui» e il passante sconvolto ha avvertito le autorità che hanno subito provato a fermare il padre.

arresto del rom che offriva un bimbo di 2 anni ai turisti a ostia 12

Il 23enne ha abbandonato il piccolo e si è dato alla fuga per essere raggiunto e arrestato poco dopo con l'accusa di sfruttamento della prostituzione minorile e resistenza a pubblico ufficiale. Da ieri in carcere non parla, si è limitato solo a dire la sua età e l'etnia. Il bimbo è in ospedale, la mamma, la nonna e una zia hanno provato a vederlo andando nel nosocomio, ma per ora resterà in cura ai servizi sociali.

arresto del rom che offriva un bimbo di 2 anni ai turisti a ostia 1 arresto del rom che offriva un bimbo di 2 anni ai turisti a ostia 6 arresto del rom che offriva un bimbo di 2 anni ai turisti a ostia 4 arresto del rom che offriva un bimbo di 2 anni ai turisti a ostia 5 arresto del rom che offriva un bimbo di 2 anni ai turisti a ostia 7 arresto del rom che offriva un bimbo di 2 anni ai turisti a ostia 3 arresto del rom che offriva un bimbo di 2 anni ai turisti a ostia 2