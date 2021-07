19 lug 2021 11:07

LA PACCHIA SOTTO LA TOUR EIFFEL E’ FINITA! ARRESTATO A PARIGI L’EX BRIGATISTA MAURIZIO DI MARZIO - ERA L’UNICO EX TERRORISTA ITALIANO "ESULE" IN FRANCIA ANCORA LATITANTE: SFUGGITO ALL'OPERAZIONE DI FINE APRILE, PER LUI L’ITALIA CHIEDE L’ESTRADIZIONE. LA SUA CONDANNA PER BANDA ARMATA E ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA NON E’ ANCORA PRESCRITTA LA SUA PENA: FU ARRESTATO IN FRANCIA GIÀ UNA VOLTA. NEL 1994, MA NON FU MAI FIRMATO IL DECRETO DI ESTRADIZIONE E LUI TORNÒ LIBERO. DA ALLORA SI È SPOSATO E HA APERTO UN RISTORANTE…