LA PALERMO PER PENE – TRE IMPRENDITORI NEL SETTORE DELLA MODA SONO FINITI IN CARCERE PER VIOLENZA SESSUALE E INDUZIONE ALLA PROSTITUZIONE MINORILE: UNA VITTIMA, ENTRATA NELL’AGENZIA A 15 ANNI, HA RIVELATO DI ESSERE STATA INDOTTA A FARE SESSO CON CLIENTI DELL'AGENZIA O CON OSPITI DEGLI EVENTI – LE ASPIRANTI MODELLE VENIVANO CONTATTATE TRAMITE I SOCIAL E INVITATE A PARTECIPARE AI PROVINI NELLO STUDIO IN PIENO CENTRO DOVE…