LA PANDEMIA VA IN CULO SEMPRE E SOLO AI POVERI - CON QUELLO CHE HANNO GUADAGNATO DURANTE LA PANDEMIA, I SUPER RICCHI D'AMERICA POTREBBERO RIPAGARE L'INTERO DEBITO DEGLI STUDENTI: SECONDO UNO STUDIO DELL'"AMERICANS FOR TAX FAIRNESS", I MILIARDARI HANNO SEGNATO UN +62% IN QUEST'ANNO DI COVID, AUMENTANDO I LORO RICAVI DI 1,8 TRILIONI DI DOLLARI - UNA FORTUNA "SPAVENTOSA SE CONFRONTATA CON L'IMPATTO DEVASTANTE DEL CORONAVIRUS SUI LAVORATORI..."

Dagotraduzione dal Business Insider

Jeff Bezos

La pandemia ha portato notevoli difficoltà finanziarie negli Stati Uniti, ma gli ultra-ricchi sono rimasti relativamente illesi. Anzi, i miliardari sono diventati collettivamente più ricchi di 1,8 trilioni di dollari, abbastanza per pagare l'intera crisi del debito studentesco.

Gli Americans for Tax Fairness (ATF) e l'Institute for Policy Studies Program on Inequality (IPS) hanno pubblicato martedì un rapporto che ha rivelato quanta ricchezza i miliardari hanno guadagnato durante il COVID-19 a partire dal 17 agosto. Gli enti hanno scoperto che la loro ricchezza è salita del 62%, arrivando dopo la pandemia a 4,8 trilioni di dollari dai 3 trilioni del marzo 2020.

Secondo il rapporto, la ricchezza del CEO di Tesla Elon Musk è aumentata di 150 miliardi di dollari durante la pandemia – con un guadagno del 600% - e la ricchezza del CEO di Amazon Jeff Bezos è cresciuta di 75 miliardi nello stesso lasso di tempo.

elon musk

«La grande fortuna di questi miliardari negli ultimi 17 mesi è tanto più spaventosa se confrontata con l'impatto devastante del coronavirus sui lavoratori», afferma il rapporto. «Oltre 86 milioni di americani hanno perso il lavoro, quasi 38 milioni si sono ammalati e oltre 625.000 sono morti a causa del virus».

Questo rapporto è arrivato dopo un rapporto di ProPublica a giugno che descriveva in dettaglio come gli americani più ricchi, tra cui Bezos e Musk, sono riusciti a pagare poco o niente di tasse federali.

Mentre la ricchezza dei miliardari statunitensi è cresciuta durante la pandemia, è aumentata anche la crisi del debito studentesco, che ora ammonta a 1,7 trilioni di dollari. Sebbene il presidente Joe Biden abbia cancellato 8,7 miliardi di dollari di debiti studenteschi per alcuni gruppi di persone, questa cifra rappresenta meno dell'1% dell'intero onere del debito studentesco, e i mutuatari in tutto il paese stanno lottando per mantenere i loro pagamenti mentre il loro debito continua a crescere.

Richard Branson

I pagamenti del debito studentesco, insieme agli interessi, sono stati sospesi per tutta la durata della pandemia e Biden ha recentemente annunciato una "proroga finale" della pausa fino alla fine di gennaio per dare ai mutuatari ulteriore tempo a preparare il riavvio dei pagamenti.

Ma, come riportato in precedenza da Insider, sebbene la pausa abbia fornito un significativo sollievo ai mutuatari, non saranno ancora pronti a ricominciare a effettuare pagamenti a febbraio e riterranno che senza la cancellazione del debito studentesco, non c'è via d'uscita dal loro debito studentesco.

«Ho rimborsato quasi tutti i miei prestiti, ma devo ancora l'intero importo», ha detto a Insider Alexendria Mavin, che si è laureata con 117.000 dollari in debiti studenteschi, ne ha pagati 70.000 e ne deve ancora 98.000. «È un ciclo senza fine».

lo yacht flying fox di bezos in sicilia

«I miliardari americani hanno fatto grandi cose durante questa pandemia», ha scritto la senatrice Elizabeth Warren su Twitter. «Le famiglie lavoratrici americane? Non così tanto. È tempo che una #WealthTax sugli ultra-ricchi aumenti le entrate necessarie per investire nell'assistenza all'infanzia, espandere la copertura sanitaria e combattere i cambiamenti climatici».