3 gen 2023 13:58

PANE PER I COMPLOTTISTI – BILL GATES HA EFFETTUATO UNA MAXI-DONAZIONE DA 5 MILIARDI DI DOLLARI, DA INVESTIRE IN RICERCA E SVILUPPO PER LA SALUTE GLOBALE, NELLA POLITICA E NELL’ISTRUZIONE STATUNITENSE. TUTTA LEGNA PER IL FUOCO DEI COMPLOTTARI, CHE PENSANO CHE IL FONDATORE DI "MICROSOFT" SIA UNO DEGLI "ARCHITETTI" DEL NUOVO ORDINE MONDIALE, VACCINISTA E GLOBALISTA – SARÀ, INTANTO NEL 2022 È CAMPIONE DI BENEFICENZA, NESSUNO HA DONATO PIÙ SOLDI DI LUI…