PANICO TRA GLI AVVINAZZATI: HA PRESO FUOCO LO STABILIMENTO DEL “TAVERNELLO” – VICINO RAVENNA IERI NELLA DISTILLERIA “CAVIRO EXTRA”, CHE PRODUCE ANCHE IL CELEBRE VINO VENDUTO NEI CARTONI, SI È SVILUPPATO UN ROGO – LE FIAMME HANNO COINVOLTO 15 SILOS CHE CONTENEVANO 500 METRI CUBI DI ALCOL. L’INCENDIO NON HA CAUSATO FERITI O VITTIME – LO STABILIMENTO PRODUCE 90 MILIONI DI LITRI DI ALCOL ALL’ANNO E PER SPEGNERE LE FIAMME È STATO NECESSARIO L’INTERVENTO DI 20 MEZZI DEI POMPIERI… - VIDEO!

Una colonna di fumo nero, visibile da decine di chilometri di distanza, si è innalzata verso il cielo. Subito prima, un forte boato. Ore di paura ieri mattina in Emilia Romagna, dove una delle distillerie dello stabilimento Caviro Extra di Faenza, in provincia di Ravenna, che produce anche il vino Tavernello, ha preso fuoco all'improvviso.

Nessuna vittima né feriti, mentre centinaia di persone sono state costrette ad evacuare. Tutti i cittadini residenti nel raggio di un chilometro sono stati invitati ad abbandonare la propria abitazione per ragioni di sicurezza. Secondo i primi accertamenti, infatti, le fiamme hanno coinvolto 15 silos da 500 metri cubi di alcol.

[…] Sul posto sono intervenuti immediatamente 20 mezzi dei vigili del fuoco provenienti dalle province di Bologna, Forlì, Imola e Rimini. Decine di uomini si sono messe subito al lavoro sia per domare l'incendio che per facilitare l'evacuazione delle imprese vicine. Presenti anche la polizia di Stato, i vigili e i carabinieri.

[…] Non si sa ancora con certezza cosa potrebbe avere scatenato il violentissimo rogo, ma sembrerebbe che in quel momento fossero in corso operazioni di manutenzione ai silos. Le organizzazioni sindacali di categoria, intanto, hanno comunicato che «l'attenzione» da parte loro «resterà alta finché non verrà fatta luce sulle cause».

[…] Il Gruppo Caviro, che nello stabilimento faentino produce oltre 90 milioni di litri di alcol etilico all'anno, ha fatto sapere che «la cantina e gli uffici della sede di Forlì proseguiranno nella ordinaria attività di confezionamento del vino», ringraziando «i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e le autorità che sono prontamente intervenute". Nel tardo pomeriggio di ieri, erano ancora in corso le operazioni di spegnimento del rogo.

