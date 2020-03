PANICO A STELLE E STRISCE – NEGLI USA GLI EFFETTI DELLA PSICOSI DA CORONAVIRUS SI VEDONO SUGLI SCAFFALI DEGLI AMERICANI DOVE INIZIANO A SCARSEGGIARE GEL IGIENIZZANTI, PRODOTTI PER LA PULIZIA E CIBO IN SCATOLA – DAL NEW JERSEY A SAN FRANCISCO ORDE DI PERSONE SI SONO MESSE IN FILA PRIMA DELL’APERTURA DEI MARKET PER COMPRARE VAGONATE DI CARTA IGIENICA E… - VIDEO

DAGONEWS

panico supermercati usa coronavirus 26

Panico coronavirus negli Usa dove migliaia di persone hanno preso d’assalto i supermercati per fare scorte: dal New Jersey a San Francisco gli americani preoccupati hanno svuotato gli scaffali, portando via cibo, medicinali e prodotti per la pulizia della casa. Nei carrelli traboccanti montagne di rotoli di carta igienica e di carta assorbente, casse di acqua in bottiglia e dozzine di lattine di cibo in scatola.

In alcuni supermercati centinaia di persone sono state avvistate in fila in attesa dell’apertura per prendere dall’assalto gli scaffali che, dopo il passaggio, sono rimasti vuoti. Ad andare a ruba soprattutto gel igienizzante per le mani e prodotti per la pulizia. A New York - dove ci sono stati due casi confermati - le persone si sono precipitate a comprare disinfettanti per le mani e maschere dai venditori ambulanti nelle affollate strade di Manhattan.

panico supermercati usa coronavirus 25

Secondo l’ultimo bilancio ci sono sei morti e 100 contagiati in 15 stati.

